Государство поддержит реконструкцию систем центрального отопления

Министр климата Кристен Михал подчеркнул, что от поддержки выиграют все жители Эстонии. «Реконструированные трубы и котельные обеспечат экологически чистое отопление помещений в разных частях страны. Кроме того, обновленные котельные, использующие возобновляемые источники энергии, смогут поставлять тепло по более низким ценам для потребителей», - говорится в пресс-релизе.

«Уже сегодня почти 60% нашего центрального отопления основано на возобновляемых источниках энергии. Однако в Эстонии еще есть районы, где системы централизованного теплоснабжения необходимо модернизировать и перевести на возобновляемые источники энергии. Если наши дома станут более энергоэффективными, а производство тепла - более эффективным, то и отопление станет более доступным. Это хорошо и для климата, и для кошельков людей», - пояснил Михал.

Поддержка может быть запрошена на реконструкцию трубопроводов и котельных, использующих возобновляемые источники в системах центрального отопления, или на их замену оборудованием, работающим на возобновляемых источниках энергии, например, тепловыми насосами, солнечными батареями или котельными, работающими на биомассе.

Суммой в 15 млн евро будет поддержана реконструкция тепловых сетей и 7,5 млн евро - реконструкция или приобретение нового оборудования для котельных. После завершения проекта обновленная тепловая станция должна использовать в качестве основного топлива только возобновляемые источники энергии.

Размер субсидии составит от 30 до 45% допустимых затрат, минимальная сумма - 20 000 евро и максимальная - 1 млн евро на одного заявителя.