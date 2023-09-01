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Государство поддержит реконструкцию систем центрального отопления

BNS
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Радиатор системы центрального отопления. Снимок иллюстративный.
Радиатор системы центрального отопления. Снимок иллюстративный. Фото: Arvo Meeks

С пятницы, 1 сентября, Центр инвестиций в окружающую среду (KIK) открывает прием заявок на оказание поддержки теплоснабжающим предприятиям в реконструкции систем централизованного теплоснабжения с бюджетом 22,5 млн евро.

Министр климата Кристен Михал подчеркнул, что от поддержки выиграют все жители Эстонии. «Реконструированные трубы и котельные обеспечат экологически чистое отопление помещений в разных частях страны. Кроме того, обновленные котельные, использующие возобновляемые источники энергии, смогут поставлять тепло по более низким ценам для потребителей», - говорится в пресс-релизе.

«Уже сегодня почти 60% нашего центрального отопления основано на возобновляемых источниках энергии. Однако в Эстонии еще есть районы, где системы централизованного теплоснабжения необходимо модернизировать и перевести на возобновляемые источники энергии. Если наши дома станут более энергоэффективными, а производство тепла - более эффективным, то и отопление станет более доступным. Это хорошо и для климата, и для кошельков людей», - пояснил Михал.

Поддержка может быть запрошена на реконструкцию трубопроводов и котельных, использующих возобновляемые источники в системах центрального отопления, или на их замену оборудованием, работающим на возобновляемых источниках энергии, например, тепловыми насосами, солнечными батареями или котельными, работающими на биомассе.

Суммой в 15 млн евро будет поддержана реконструкция тепловых сетей и 7,5 млн евро - реконструкция или приобретение нового оборудования для котельных. После завершения проекта обновленная тепловая станция должна использовать в качестве основного топлива только возобновляемые источники энергии.

Размер субсидии составит от 30 до 45% допустимых затрат, минимальная сумма - 20 000 евро и максимальная - 1 млн евро на одного заявителя.

Посредником в оказании поддержки выступит Центр экологических инвестиций, который начал принимать заявки с 1 сентября. Поддержка будет оказываться до исчерпания бюджета и будет финансироваться Европейским фондом регионального развития.

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