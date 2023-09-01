В Латвии встретятся министры иностранных дел стран Балтии и Северных стран

На следующей неделе в Латвии состоится встреча министров иностранных дел стран Балтии и Северных стран (NB8), сообщило Министерство иностранных дел Латвии.
Ожидается, что в ходе встречи будут обсуждаться поддержка Украины, региональная безопасность, в том числе энергетическая безопасность и гибридные угрозы, а также сотрудничество стран NB8 в международных организациях.
Планируется, что делегации NB8 посетят Цесис, где встретятся с председателем краевой думы Янисом Розенбергсом, а также предприятие Defence Partnership Latvia, где частично комплектуются бронемашины Patria.
Встреча завершится в Риге совместной пресс-конференцией. В этом году сотрудничество NB8 координирует Латвия.
Латвию на встрече, которая пройдет 6 и 7 сентября, будет представлять ушедший в отставку премьер-министр Кришьянис Кариньш.