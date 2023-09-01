Предприятие Eesti Loto потеряло и прибыль, и оборот

Согласно промежуточному отчету компании, продажи классической лотереи снизились на 5,8 процента до 33,5 миллиона евро, а продажи моментальных лотерей выросли на 10,1 процента до почти 6,6 миллиона евро.

Во втором квартале этого года игорная компания заработала чистую прибыль в размере 631 000 евро при выручке от продаж в 19,9 миллиона евро. Однако выручка от продаж за апрель-июнь 2022 года составила 21,5 миллиона евро, а прибыль - 1,7 миллиона евро.

Таким образом, квартальный оборот снизился на 7,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а чистая прибыль - на 62,8 процента.

Во втором квартале 2023 года Eesti Loto выплатила дивиденды на сумму 14,3 миллиона евро, включая подоходный налог с предприятий в размере почти 2,5 миллиона евро.

За первые шесть месяцев этого года компания выплатила выигрышей на сумму почти 19,3 миллиона евро, что на 3,6 процента больше, чем за последние шесть месяцев.

AS Eesti Loto - это государственное предприятие, целью которого является обеспечение безопасных и надежных развлечений в соответствии с принципами ответственной игры.