Письмо читательницы ⟩ Кая Каллас, уйдите в отставку!

И все эти жалкие объяснения (дома о деньгах мы не говорим и т. д.)... Может быть, вы даже не знали, где вообще работает ваш муж и каким бизнесом он занимается. Но знайте, что народ, то есть жители Эстонии, тоже не совсем дураки. Как только был проведен общественный опрос о том, следует ли премьер-министру Каллас уйти в отставку, почти 90 процентов ответили, что она обязательно должна это сделать. Но именно из народа, то есть из людей и состоит наше эстонское государство.