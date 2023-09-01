Письмо читательницы ⟩ Кая Каллас, уйдите в отставку!

Меня удивляет, что у премьер-министра такая толстая кожа и что она такая высокомерная! Если тема касается безопасности страны, да еще в нынешнее время российско-украинской войны, то немыслимо, чтобы премьер-министр Эстонии вел себя подобным образом!
Премьер-министр разводит демагогию, передергивает и пытается выдать черное за белое. Все это отражается и в зарубежных СМИ! Репутация Эстонии как государства серьезно подорвана. Премьер-министр, мне так стыдно за вас!
И все эти жалкие объяснения (дома о деньгах мы не говорим и т. д.)... Может быть, вы даже не знали, где вообще работает ваш муж и каким бизнесом он занимается. Но знайте, что народ, то есть жители Эстонии, тоже не совсем дураки. Как только был проведен общественный опрос о том, следует ли премьер-министру Каллас уйти в отставку, почти 90 процентов ответили, что она обязательно должна это сделать. Но именно из народа, то есть из людей и состоит наше эстонское государство.
Это не тот случай, когда есть только Рийгикогу, Кая Каллас и другие министры! Вот такой Эстонии не хотелось бы. Известно, что политика грязное дело, но неожиданно, что она настолько грязная.
Пожалуйста, уйдите в отставку – чем скорее, тем лучше для всех.