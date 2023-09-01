Учащихся Раквереской госгимназии приветствует чучело экзотического животного

«Поскольку охрана природы - очень важная тема для нашей школы, мы очень рады начать новый учебный год с Хольгером», – сказала директор школы Лийза Пуусепп. «Помимо охраны природы, в этом году мы определенно будем уделять больше внимания другим очень важным и инновационным инициативам для нашей школы, таким как интегрированное и проектное обучение», - добавила Пуусепп.

По ее словам, различные интегрированные занятия, проектное обучение и факультативы начнутся уже с первого триместра.

В Раквереской государственной гимназии продолжают обучение 444 ученика, из них 157 - на уровне G1. По словам директора, в первую неделю обучения, вероятно, количество учащихся увеличится.

Если какой-то не связанный со школой человек захочет познакомиться с карликовым бегемотом Хольгером, он имеет возможность сделать это по договоренности с руководством гимназии. Чучело бегемота останется в стенах учебного заведения до конца учебного года.

Карликовый бегемот Хольгер родился в 1974 году в Копенгагене, а в 1990 году его перевели в Таллиннский зоопарк, где он прожил до 46 лет. В таком возрасте он был одним из старейших карликовых бегемотов в зоопарках по всему миру.