Фото ⟩ Вблизи Сааремаа обнаружены обломки судна, затонувшего сто лет назад

Гидрографы, выполнявшие плановые измерительные работы на судне Jakob Prei, наткнулись на остов размером 60 на 10 метров в 7,5 км к западу от Сааремаа на глубине 20 метров.

Во время погружения выяснилось, что речь идет о грузовом пароходе. По оценке научного сотрудника Эстонского морского музея Ивара Треффнера, это может быть немецкий торговый пароход Kronos, построенный в 1897 году и затонувший 16 ноября 1923 года.

Грузовой пароход повредил днище вблизи деревни Карала на Сааремаа, наехав на остров Лаймадал, и затонул вместе с экипажем из 21 человека. До сих пор точное место крушения этого судна не было известно.

В мае на глубине 62 метра недалеко от водного пути Таллинн-Хельсинки был обнаружен еще один старый затонувший корабль. По словам руководителя гидрографического отдела Департамента транспорта Пеэтера Вялинга, в настоящий момент в их базе данных насчитывается 648 затонувших суден, лежащих на морском дне Эстонии.

«Большинство из них были обнаружены именно в ходе измерительных работ. В этом году их было насчитывалось 12, почти все маленькие и сильно разложившиеся», – пояснил Вялинг.