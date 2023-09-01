Фото ⟩ Смотрите, как в школах по всей Эстонии отмечают 1 сентября

Торжественная линейка в Пайдеской основной школе имени Хиллара Хансоо состоялась сегодня в 11 часов.

В Тюриской основной школе в первый класс пришли 60 детей.

А в школе Ретла-Кабала первый школьный звонок прозвенел совсем рано - в 8.15.

Традиционно директор Лаупаской основной школы Каарель Алуоя пожал руки новым ученикам и вручил им форменные фуражки и буквари. Всего в волости Тюри в первый класс пошли 95 детей.

Самая большая школьная семья Валгамаа встретила учебный год двумя отдельными линейками: для учеников первого и девятого классов и для учеников 2-8 классов. Первый школьный звонок в жизни прозвенел для четырех первых классов.

Ученики Тартуской гимназии Хуго Треффнера начали учебный год с утреннего шествия по центру города от памятника Хуго Треффнеру до здания школы. Всего в гимназии Треффнера учится 534 ученика. 180 учеников начинают обучение в 10 и 11 классах, а 174 молодых человека приступают к учебе в последнем классе гимназии.