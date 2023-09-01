Вылетевшему в Черногорию самолету пришлось вернуться в Таллиннский аэропорт

Аэт Хярмаорг, проектный руководитель Таллиннского аэропорта по маркетинговым коммуникациям, сообщила Postimees, что самолет вылетел из аэропорта около 7 часов утра. Первоначально в аэропорт поступила информация, что речь идет о технической неисправности, однако позднее выяснилось, что возвращение самолета произошло из-за столкновения с птицей.

«Самолет вернулся в аэропорт и благополучно приземлился. Рейс отложен, и к настоящему моменту пассажирам выданы ваучеры на питание. Авиакомпания сообщит пассажирам, когда самолет будет отремонтирован или когда будет найден запасной самолет», - добавила Хярмаорг.

В двигатель попала чайка

Postimees связался с авиакомпанией SmartLynx, которая заявила, что причиной возвращения самолета в Таллиннский аэропорт стала не техническая неисправность, а влетевшая в двигатель птица.

«Самолет, который сегодня утром должен был отправиться в Тиват, приземлился снова в Таллиннском аэропорту вскоре после взлета, потому что во время взлета в двигатель самолета попала чайка», - сообщила менеджер по маркетингу и коммуникациям SmartLynx Агия Кола-Канча.

«Во время инцидента пассажиры ни разу не подвергались опасности, поскольку двигатели самолета были протестированы на предмет возможности столкновений с птицами, которые происходят в мире в среднем 10-15 раз в день. Однако в интересах безопасности пассажиров мы очень серьезно относимся ко всем подобным инцидентам, поэтому самолет вернулся в аэропорт, чтобы стало возможным проверить его на возможные повреждения», - добавила Агия Кола-Канча.

Агия Кола-Канча пояснила, что некоторые лопасти погнулись в результате столкновения с птицей. SmartLynx в настоящее время работает в экстренном режиме над организацией замены самолета для пассажиров.