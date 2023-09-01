Прогноз SEB: повышение процентных ставок завершилось

Представляя экономический прогноз, аналитик банка SEB Михкель Несторр высказал мнение, что Европейский центробанк (ЕЦБ) больше не будет повышать процентные ставки, а их снижение ожидается во второй половине следующего года, пишет Rus.ERR.
По словам Нестора, повышение процентных ставок, которое в последнее время встревожило взявших в банке ипотечный кредит людей, скорее всего, закончилось.
В результате, согласно прогнозу SEB, к концу следующего года будет достигнута ситуация, когда основная процентная ставка по депозитам центрального банка составит 3%, что также является очень хорошим приближением к ставке Euribor. К концу 2025 года процентная ставка достигнет 2,5%, что значительно ниже текущего уровня в 3,75%.
В то же время главный Swedbank банка Тыну Мертсина считает, что впереди еще одно повышение процентных ставов, но в то же время они не будут оставаться высокими в течение очень длительного времени.