Штурмы и «мясорубки»: что известно о потерях ЧВК «Вагнер» в Украине

Наемники. Фото: Getty Images

После начала масштабной войны в Украине правила набора изменили: в штат можно было попасть и с долгами, и с паспортом самопровозглашенных ДНР и ЛНР, и с пропиской в аннексированном Крыму. Снова брали в штат и тех, кого ранее уволили из ЧВК. А спортивные тесты при поступлении и вовсе отменили.

«С украинским набором интересная тема: там не основной костяк, в Молькино набирают всех подряд. Именно тех, кто с косяками, именно тех, кто из черных списков», - рассказал Би-би-си один из наемников. Судя по всему, на первом этапе войны вагнеровцы пытались сберечь своих наиболее опытных бойцов, отправляя на задания новобранцев.

Первой целью подопечных Пригожина весной 2022 года стал захват небольшого, но стратегически важного города Попасная в Луганской области. Рядом пролегала линия обороны ВСУ, которую они выстраивали с 2014 года.

карта Фото: BBC

За два месяца вагнеровцы продавили украинскую оборону на этом участке. По публиковавшимся данным британской разведки, сама ЧВК при этом понесла большие потери.

Более точных данных о числе погибших за этот период у нас нет. Скорее всего, часть убитых в боях за Попасную учтена в нашем списке как военные, чья принадлежность нам неизвестна (на данный момент в этой категории в нашем списке числится 7 391 человек).