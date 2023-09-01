Чемпионат мира закончился для игрока сборной Сербии на операционном столе

По данным Сербского баскетбольного союза, Симанич получил сильный удар в область почек в игре с командой Южного Судана. После матча его доставили в больницу, где прооперировали. К счастью, с 25-летним игроком сейчас уже все в порядке.

«Весь вечер команда держалась вместе. Для Бориши потребовалось дополнительно искать донорскую кровь, потому что у него было сильное внутреннее кровотечение», - рассказал главный тренер сборной Сербии Светислав Пешич.