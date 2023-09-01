Чемпионат мира закончился для игрока сборной Сербии на операционном столе

Для баскетболиста сборной Сербии Бориши Симанича чемпионат мира уже закончен. После игры со сборной Южного Судана 211-сантиметровый гигант оказался на столе в операционной.
По данным Сербского баскетбольного союза, Симанич получил сильный удар в область почек в игре с командой Южного Судана. После матча его доставили в больницу, где прооперировали. К счастью, с 25-летним игроком сейчас уже все в порядке.
«Весь вечер команда держалась вместе. Для Бориши потребовалось дополнительно искать донорскую кровь, потому что у него было сильное внутреннее кровотечение», - рассказал главный тренер сборной Сербии Светислав Пешич.
У Симанича была не самая заметная роль в сборной Сербии на этом чемпионате мира. В среднем он проводил за игру на площадке 6,5 минут, набирал одно очко и делал один подбор.