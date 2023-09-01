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Чемпионат мира закончился для игрока сборной Сербии на операционном столе

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Бориша Симанич (с мячом).
Бориша Симанич (с мячом). Фото: IMAGO/VCG/SCANPIX

Для баскетболиста сборной Сербии Бориши Симанича чемпионат мира уже закончен. После игры со сборной Южного Судана 211-сантиметровый гигант оказался на столе в операционной.

По данным Сербского баскетбольного союза, Симанич получил сильный удар в область почек в игре с командой Южного Судана. После матча его доставили в больницу, где прооперировали. К счастью, с 25-летним игроком сейчас уже все в порядке.

«Весь вечер команда держалась вместе. Для Бориши потребовалось дополнительно искать донорскую кровь, потому что у него было сильное внутреннее кровотечение», - рассказал главный тренер сборной Сербии Светислав Пешич.

У Симанича была не самая заметная роль в сборной Сербии на этом чемпионате мира. В среднем он проводил за игру на площадке 6,5 минут, набирал одно очко и делал один подбор.

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