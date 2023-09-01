Перестрелка на границе Азербайджана и Армении: стороны обвиняют друг друга, говорят о погибших

В Минобороны Армении заявили, что азербайджанская армия атаковала ее позиции в районе города Сотк. Азербайджан выдвинул встречные обвинения, обвинив армянскую сторону в обстреле позиций в Кельбаджарском районе с использованием беспилотников.

Война в Карабахе продлилась 44 дня и закончилась в ночь на 10 ноября 2020 года подписанием трехстороннего (Армения, Азербайджан и Россия) соглашения, по результатам которого под контроль Азербайджана вернулись районы вокруг Карабаха, а также историческая столица региона Шуша.