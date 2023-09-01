Перестрелка на границе Азербайджана и Армении: стороны обвиняют друг друга, говорят о погибших

Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах своих территорий вдоль их общей границы к северо-западу от самопровозглашенного Нагорного Карабаха. Армянские власти сообщили о гибели двух армянских военнослужащих, азербайджанские власти - о ранении трех азербайджанских военных.
В Минобороны Армении заявили, что азербайджанская армия атаковала ее позиции в районе города Сотк. Азербайджан выдвинул встречные обвинения, обвинив армянскую сторону в обстреле позиций в Кельбаджарском районе с использованием беспилотников.
Война в Карабахе продлилась 44 дня и закончилась в ночь на 10 ноября 2020 года подписанием трехстороннего (Армения, Азербайджан и Россия) соглашения, по результатам которого под контроль Азербайджана вернулись районы вокруг Карабаха, а также историческая столица региона Шуша.
Несмотря на окончание боевых действий, обострения на приграничных территориях происходят регулярно.
В последние месяцы напряженность усилилась: обе стороны обвиняют друг друга в нарушении соглашения о перемирии.