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Перестрелка на границе Азербайджана и Армении: стороны обвиняют друг друга, говорят о погибших

BBC News Русская служба
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BBC
Армянский солдат на границе Нагорного Карабаха. Архивная фотография
Армянский солдат на границе Нагорного Карабаха. Архивная фотография Фото: AFP

Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах своих территорий вдоль их общей границы к северо-западу от самопровозглашенного Нагорного Карабаха. Армянские власти сообщили о гибели двух армянских военнослужащих, азербайджанские власти - о ранении трех азербайджанских военных.

В Минобороны Армении заявили, что азербайджанская армия атаковала ее позиции в районе города Сотк. Азербайджан выдвинул встречные обвинения, обвинив армянскую сторону в обстреле позиций в Кельбаджарском районе с использованием беспилотников.

Война в Карабахе продлилась 44 дня и закончилась в ночь на 10 ноября 2020 года подписанием трехстороннего (Армения, Азербайджан и Россия) соглашения, по результатам которого под контроль Азербайджана вернулись районы вокруг Карабаха, а также историческая столица региона Шуша.

Несмотря на окончание боевых действий, обострения на приграничных территориях происходят регулярно.

В последние месяцы напряженность усилилась: обе стороны обвиняют друг друга в нарушении соглашения о перемирии.

BBC
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