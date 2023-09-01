Стоматологи хотят получать поддержку от государства

В письме, направленном министру социальных дел Рийне Сиккути, Союз обращает внимание на тот факт, что за пределами центров притяжения существует большая нехватка стоматологов, не говоря уже специалистах, завершивших ординатуру.

«Одних усилий клиник недостаточно, нужны общенационально-региональные политические меры, чтобы хоть немного облегчить ситуацию. Учитывая, что создание современного стоматологического кабинета, отвечающего всем требованиям, стоит не менее 40 000 евро, выплата первоначальной субсидии на оснащение небольшой клиники была бы одним из вариантов, который могло бы сделать государство», - сказала президент ассоциации стоматологов Эстонии Катрин Метстак.

Союз также считает немаловажным, что за пределами центров притяжения часто живут люди, чьи возможности оплатить стоматологическую помощь скромны.