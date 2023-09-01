В Таллинне создан благотворительный клуб: он будет помогать беженцам, жертвам насилия и сиротам

В конце августа в галерее Hearts Art Gallery, которая находится в Старом Таллинне по адресу Уус, 7, состоялось торжественное открытие шведско-эстонского благотворительного клуба The House of Hearts Philanthropic Club.
Благотворительный клуб The House of Hearts Philanthropic Club был создан на базе брендов Hearts Art Gallery и Hearts Fine Jewellery (Eltarc Group OÜ), основатель которых, Вадим Абель, сказал, что идея создать благотворительную организацию зрела давно и, наконец, обрела реальные очертания этим летом, когда компания вела переговоры о проведении благотворительной выставки со шведским партнером.
«Наша фирма успешно работает уже 32 года, и мы решили, что уже достаточно сильны и благополучны, чтобы выйти на новый уровень – взять на себя заботу о тех, кому нужна поддержка. Это логичный шаг вперед, и мы рады, что сделали этот шаг в сотрудничестве с нашими шведскими и испанскими друзьями и партнерами», - добавил Вадим Абель.
На церемонии открытия присутствовали давние друзья и клиенты фирмы и известные представители бизнеса и политического истеблишмента.
The House of Hearts Philanthropic Club проводит международные благотворительные мероприятия и аукционы, благотворительные ужины и художественные и ювелирные выставки. Средства, вырученные в ходе этих мероприятий, жертвуются тем, кто нуждается в помощи и находится в уязвимом положении: беженцам и жертвам вооруженных конфликтов; детям и женщинам, пострадавшим от насилия; сиротам; людям, страдающим от тяжелых заболеваний и т.д.