Алар Карис объяснил, почему 1 сентября предпочел посетить детский сад, а не школу

В то время, как не так давно несколько самоуправлений выступили против воли местных общин и закрыли школы, президент Алар Карис, открывший 1 сентября в Пыльтсамаа самый большой детский сад в Центральной Эстонии, напротив, отметил, что именно интерес и поддержка со стороны местных общин являются одним из краеугольных камней эстонской системы образования.
По словам главы государства, детский сад в волости Пыльтсамаа является хорошим примером ситуации, в которой сильная инициатива местного сообщества привела к тому, что самоуправление отказалось от реконструкции старых детсадовских зданий и построило новый современный детский сад. «Таким образом, крупные инвестиционные средства были использованы наиболее эффективно. Если община и местное самоуправление совместно находят лучшее решение, как организовать образовательный путь детей, это приносит наибольшую пользу детям. Интерес и поддержка со стороны общины являются одним из краеугольных камней эстонской системы образования».
Президент Карис выбрал именно детский сад для посещения в День знаний, чтобы выразить признательность всем, кто выступает за высокий уровень и хорошую репутацию дошкольного образования в Эстонии. «Дошкольное образование дает детям, среди прочего, все необходимые социальные навыки, в том числе умение задавать вопросы, благодаря чему последующий школьный путь становится увлекательным и успешным», - пояснил президент Карис.
Он добавил, что довольно скоро на детсады лягут и трудности, связанные с переходом на эстоноязычное образование. «Мы все должны бороться за то, чтобы наши учреждения дошкольного образования справились с тяжелым бременем ответственности и чтобы в Эстонии осуществилось то, что давно должно было произойти», - подчеркнул президент Карис.
Детский сад в волости Пыльтсамаа, чье архитектурное решение напоминает улей, рассчитан на 16 групп детей. Открывшийся год назад детский сад обошелся в 5,2 млн евро, из которых более 1 млн евро поступило в виде субсидии от государства.