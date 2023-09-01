Алар Карис объяснил, почему 1 сентября предпочел посетить детский сад, а не школу

По словам главы государства, детский сад в волости Пыльтсамаа является хорошим примером ситуации, в которой сильная инициатива местного сообщества привела к тому, что самоуправление отказалось от реконструкции старых детсадовских зданий и построило новый современный детский сад. «Таким образом, крупные инвестиционные средства были использованы наиболее эффективно. Если община и местное самоуправление совместно находят лучшее решение, как организовать образовательный путь детей, это приносит наибольшую пользу детям. Интерес и поддержка со стороны общины являются одним из краеугольных камней эстонской системы образования».

Президент Карис выбрал именно детский сад для посещения в День знаний, чтобы выразить признательность всем, кто выступает за высокий уровень и хорошую репутацию дошкольного образования в Эстонии. «Дошкольное образование дает детям, среди прочего, все необходимые социальные навыки, в том числе умение задавать вопросы, благодаря чему последующий школьный путь становится увлекательным и успешным», - пояснил президент Карис.

Он добавил, что довольно скоро на детсады лягут и трудности, связанные с переходом на эстоноязычное образование. «Мы все должны бороться за то, чтобы наши учреждения дошкольного образования справились с тяжелым бременем ответственности и чтобы в Эстонии осуществилось то, что давно должно было произойти», - подчеркнул президент Карис.