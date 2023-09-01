«Адитья-L1»: Индия запускает новый корабль, который полетит к Солнцу

Спустя неделю после того, как Индия стала первым государством в мире, успешно посадившим спускаемый аппарат возле южного полюса Луны, она готова отправиться к Солнцу.

План состоит в том, чтобы запустить космическую обсерваторию - первую в Индии - для наблюдения за ближайшей к нам звездой и изучения особенностей космической погоды, таких как солнечный ветер.

Это не первая миссия по изучению Солнца - НАСА и Европейское космическое агентство (ЕКА) ранее размещали для этой цели орбитальные аппараты - но у нее есть некоторые уникальные особенности.

Что же такое «Адитья-L1»? Вот все, что вам нужно знать об этой миссии.

Каковы дата и время запуска «Адитьи-L1»?

«Адитья» - это имя бога солнца на санскрите и хинди.

Если все пойдет по плану, космический аппарат стартует в 6:20 утра по Гринвичу в субботу, 2 сентября, с главного космодрома Индии на острове Шрихарикота, в 100 км к северу от города Ченнаи, расположенного на юго-востоке страны.

На фотографиях, опубликованных индийским космическим агентством, видно, что ракета и аппарат полностью интегрированы на стартовой площадке.

Как долго лететь до Солнца?

Корабль вообще не будет спускаться на поверхность Солнца.