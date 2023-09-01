Завтра цена на электричество снова упадет

Самой высокой - 133,06 евро за мегаватт-час - биржевая цена на электроэнергию будет в субботу вечером с 21 до 22 часов, а самой низкой - ночью с 4 до 5 часов, когда она упадет до 32,33 евро.

В Латвии и Литве электроэнергия будет стоить в субботу 86,93 евро за мегаватт-час, как и в Эстонии. В Финляндии цена электроэнергии будет на 2,2 процента ниже, чем в Эстонии - 85,01 евро за мегаватт-час.

Выше всего стоимость электроэнергии поднимется в субботу в Польше, где она составит в среднем 104,23 евро за мегаватт-час.

В августе средняя цена в эстонской ценовой зоне Nord Pool составила 94,38 евро за мегаватт-час, что на 73,9 процента ниже, чем в августе 2022 года, когда средняя месячная цена составила 361,35 евро за мегаватт-час. По сравнению с июлем средняя биржевая цена в августе выросла на 18,6 процента.