В Южной Эстонии из-за шторма по-прежнему обесточено огромное количество домохозяйств

Из-за прошедшего в среду вечером по Эстонии шторма на юге страны ко второй половине дня в пятницу все еще было обесточено около тысячи клиентов Elektrilevi.
Elektrilevi ликвидирует аварии с вечера среды. В среду дали штормовое и грозовое предупреждение, сильнее всего пострадали уезды Тарту, Пылва, Валга и Выру. Гроза, шторм и смерчи повалили множество деревьев и веток, что привело к множеству аварий на юго-востоке Эстонии, на данный момент обесточено около тысячи клиентов, сообщил пресс-секретарь Elektrilevi.
По словам председателя правления Elektrilevi Михкеля Хярма, более 25 бригады в две смены прилагали усилия более суток, чтобы ликвидировать обширные штормовые повреждения и вернуть электричество. «Мы смогли сделать много работы, все школы в Южной Эстонии смогли открыть двери и поприветствовать школьников», - сказал Хярм.
Для ликвидации аварий в Южной Эстонии задействовали бригады со всей Эстонии. «К вечеру четверга мы смогли ликвидировать большую часть аварий в сетях среднего напряжения и вернуть подачу электричества. Мы уверены, что за сегодняшний день сумеем ликвидировать и большую часть аварий в низковольтной сети, но ликвидация некоторых может продлиться до завтра», - сказал Хярм.