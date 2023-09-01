В Южной Эстонии из-за шторма по-прежнему обесточено огромное количество домохозяйств

Elektrilevi ликвидирует аварии с вечера среды. В среду дали штормовое и грозовое предупреждение, сильнее всего пострадали уезды Тарту, Пылва, Валга и Выру. Гроза, шторм и смерчи повалили множество деревьев и веток, что привело к множеству аварий на юго-востоке Эстонии, на данный момент обесточено около тысячи клиентов, сообщил пресс-секретарь Elektrilevi.

По словам председателя правления Elektrilevi Михкеля Хярма, более 25 бригады в две смены прилагали усилия более суток, чтобы ликвидировать обширные штормовые повреждения и вернуть электричество. «Мы смогли сделать много работы, все школы в Южной Эстонии смогли открыть двери и поприветствовать школьников», - сказал Хярм.