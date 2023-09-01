Украинские войска прорвали первые позиции «линии Суровикина». Что это меняет на южном фронте

Судя по спутниковым картам и сообщениям с мест, прорыв первых позиций главного рубежа российской обороны - так называемой линии Суровикина - произошел на двух участках в районе села Вербовое, важного опорного пункта к востоку от Работино, из которого российская армия отступила несколько дней назад.

Сейчас украинские войска, вклинившиеся в российские оборонительные порядки по линии Орехов-Токмак, расширяют полосу наступления, атакуя к востоку в направлении Вербового и к югу в обход села Новопрокоповка.

С чем связана такая активизация

Характер боевых действий на этом участке изменился после того, как украинцам удалось прогрызть оболочку слоеного пирога российской обороны - так называемую зону обеспечения с колоссальной плотностью минирования. По некоторым оценкам, она составила до 45 тысяч мин на квадратный километр.

Сами по себе минные поля не могут остановить наступление противника, обладающего современными средствами разминирования, но способны задержать его продвижение, обеспечить успешную работу артиллерии и авиации по узкой полосе прорыва и дать время для переброски резервов на опасное направление.