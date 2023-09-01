Водопроводная вода в Курессааре вновь стала непригодной для питья

По сообщению AS Kuressaare Veevärk, в четверг в ходе анализа проб водопроводной воды в районе Курессааре выявили ухудшение качества воды. В пробе, взятой из работающего в пределах одного участка водопровода в пригороде, обнаружили бактерию E.coli, в ряде мест выявили также колиморфные бактерии.

В пятницу приступили к хлорированию воды в Курессааре, которое будет продолжаться до тех пор, пока анализы не подтвердят чистоту воды. В качестве меры предосторожности жителей просят в ближайшие дни использовать для питья бутилированную воду или предварительно кипятить водопроводную.