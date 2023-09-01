Галерея ⟩ День знаний на дорогах: возле школы Rocca al Mare пойманы превысившие скорость водители

Утром 1 сентября возле таллиннской школы Rocca al Mare в течение нескольких часов были пойманы 29 водителей, некоторые из которых превысили скорость на 20 км/ч.
Полиция предложила некоторым взять паузу от вождения, чем и воспользовались девять водителей. Однако 20 человек, пойманных на превышении скорости, предпочли отделаться штрафом, сославшись на то, что очень торопились. Большинство нарушителей объяснили это тем, что спешили на школьное мероприятие.
Среди нарушителей также было четыре водителя, которые превысили скорость более чем на 20 км/ч. Им не предлагалось взять паузу - они были сразу оштрафованы.