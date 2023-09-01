Галерея ⟩ День знаний на дорогах: возле школы Rocca al Mare пойманы превысившие скорость водители

Полиция предложила некоторым взять паузу от вождения, чем и воспользовались девять водителей. Однако 20 человек, пойманных на превышении скорости, предпочли отделаться штрафом, сославшись на то, что очень торопились. Большинство нарушителей объяснили это тем, что спешили на школьное мероприятие.