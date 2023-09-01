«Новости в 7» за 1 сентября: День знаний в Таллинне и Нарве, Ласнамяэ празднует 30-летие, любителей томатов ждут на выставке и месячник эстонской еды

Сегодня в выпуске:

- Море цветов, нарядные школьники, взволнованные родители, пока еще не очень строгие учителя - День знаний это праздник для всех. Впрочем, в наши дни начало учебного года знаменует собой и немало проблем в сфере образования.

- Город Нарва в этом году - в фокусе всей эстонской системы школьного образования. Здесь начинают работу сразу три новых учебных заведения, а сеть остальных школ была реорганизована. Подробности в репортаже нашего корреспондента в регионе.

- Чем живет крупейший жилой район Таллинна в канун своего 30-летия? Что заботит и радует его жителей, чем Ласнамяэ может гордиться и как отпразднует солидную круглую дату - в нашем репортаже

- Овощ, фрукт или ягода? Любителям томатов не так уж и важно их точное биологическое определение, ведь главное - это огромное разнообразие сортов и вкусов. Отстояв очередь, наша съемочная группа пробилась на выставку «золотых яблок» в столичном Ботаническом саду.

- С миру по нитке: Париж стал первым в Европе городом где запретили то, что раздражает и многих эстоноземельцев; Исландия передумала и вновь разрешила этот промысел, который многие считают ужасным пережитком прошлого

- В стране начался месячник эстонской еды. Главной темой стало разумное потребление продуктов и их рациональное использование. Как сократить гигантские объемы пищевых отходов, разбиралась наша корреспондент