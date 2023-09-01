Об этом и не только — в тележурнале «Новости в 7» на Канале 7. Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 1 сентября: День знаний в Таллинне и Нарве, Ласнамяэ празднует 30-летие, любителей томатов ждут на выставке и месячник эстонской еды
Сегодня в выпуске:
- Море цветов, нарядные школьники, взволнованные родители, пока еще не очень строгие учителя - День знаний это праздник для всех. Впрочем, в наши дни начало учебного года знаменует собой и немало проблем в сфере образования.
- Город Нарва в этом году - в фокусе всей эстонской системы школьного образования. Здесь начинают работу сразу три новых учебных заведения, а сеть остальных школ была реорганизована. Подробности в репортаже нашего корреспондента в регионе.
- Чем живет крупейший жилой район Таллинна в канун своего 30-летия? Что заботит и радует его жителей, чем Ласнамяэ может гордиться и как отпразднует солидную круглую дату - в нашем репортаже
- Овощ, фрукт или ягода? Любителям томатов не так уж и важно их точное биологическое определение, ведь главное - это огромное разнообразие сортов и вкусов. Отстояв очередь, наша съемочная группа пробилась на выставку «золотых яблок» в столичном Ботаническом саду.
- С миру по нитке: Париж стал первым в Европе городом где запретили то, что раздражает и многих эстоноземельцев; Исландия передумала и вновь разрешила этот промысел, который многие считают ужасным пережитком прошлого
- В стране начался месячник эстонской еды. Главной темой стало разумное потребление продуктов и их рациональное использование. Как сократить гигантские объемы пищевых отходов, разбиралась наша корреспондент
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на Канале 7 за 1 сентября.