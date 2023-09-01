Вопросов о том, куда делись 183 миллиона евро и 33 миллиона плотных метров леса, не хотят задать Марку Лампу, вице-канцлеру министерства климата, ни правительство, ни КаПо, ни прокуратура, а сегодня ключевое в «лесной войне» (как называют противостояние чиновников и защитников природы – прим. ред.) лицо покидает свой кабинет.

Чиновник, соприкасавшийся с деятельностью Лампа, имя которого Postimees не разглашает по соображениям защиты журналистских источников, заявил: «Искаженная информация предоставляется правительству для того, чтобы кто-то где-то получил какую-то выгоду. Все в министерстве знают, что что-то подозрительно, но никто ничего не делает! Никто в министерстве столько не продвигает позиции лесного сектора, выставляя на первый план определенную информацию».

Получивший высшее образование в области лесного хозяйства и на протяжении 21 года проработавший в министерстве в сфере охраны леса и природы, Ламп плавает в этих темах, как рыба в воде. Он был высшим непосредственным ответственным лицом и контролером в этой сфере (в том числе деятельности Центра управления государственным лесом (RMK), определяющим содержание законопроектов и планов развития, авторитетным источником информации для министра-правительства и т. д.

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