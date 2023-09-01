Сеть магазинов: экономику ждут более трудные времена

«Мнения экономических аналитиков, наших собственных менеджеров по закупкам и ряда крупных сетей по поводу цен явно расходятся. Закупочные цены на отдельные товары стали дешевле - например, на сливочное масло, молоко, растительное масло, - но в целом инфляция и цены все равно вырастут в этом году в среднем на десять процентов, и эта тенденция сохранится и в следующем году», - считает Лауринг.

Причинами роста цен, по его мнению, являются общая инфляция и рост цен производителей, повышение налогов в январе, а также снижение оборота в сетях супермаркетов.

По словам руководителя A1000 Market, наглядным примером факторов роста себестоимости товаров является то, что за последний месяц сети АЗС дружно поднимали цены четыре раза, а это оказывает влияние на всех. «Мы также можем ожидать дальнейшего роста заработной платы и банковских процентных ставок – то есть, текущие расходы как производителей, так и продавцов увеличатся, а кредиты станут дороже», – сказал Лауринг.