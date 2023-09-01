Сеть магазинов: экономику ждут более трудные времена

По мнению Тармо Лауринга, управляющего сетью магазинов A1000 Market, некоторые продуктовые сети пытаются создать впечатление, что цены стабилизировались и даже стали дешевле, но, по его мнению, в целом это не так, и экономику ждут более трудные времена.
«Мнения экономических аналитиков, наших собственных менеджеров по закупкам и ряда крупных сетей по поводу цен явно расходятся. Закупочные цены на отдельные товары стали дешевле - например, на сливочное масло, молоко, растительное масло, - но в целом инфляция и цены все равно вырастут в этом году в среднем на десять процентов, и эта тенденция сохранится и в следующем году», - считает Лауринг.
Причинами роста цен, по его мнению, являются общая инфляция и рост цен производителей, повышение налогов в январе, а также снижение оборота в сетях супермаркетов.
По словам руководителя A1000 Market, наглядным примером факторов роста себестоимости товаров является то, что за последний месяц сети АЗС дружно поднимали цены четыре раза, а это оказывает влияние на всех. «Мы также можем ожидать дальнейшего роста заработной платы и банковских процентных ставок – то есть, текущие расходы как производителей, так и продавцов увеличатся, а кредиты станут дороже», – сказал Лауринг.
«К сожалению, увеличивающийся с 1 января налог с оборота обязательно приведет к росту цен. Более того, есть опасение, что цены начнут подниматься даже на месяц-два раньше и, возможно, этот рост не ограничится двумя процентами, – торговые предприятия воспользуются возможностью, и цены на полках вырастут на четыре пять процентов. К сожалению, это реально, потому что формирование цен в продовольственных магазинах непрозрачно для обычного человека», – прокомментировал ситуацию Лауринг.
«По данным официальной статистики, обороты торговых предприятий сейчас падают, что, в свою очередь, представляется опасным. Текущие расходы высоки, и ценовая конкуренция в борьбе за клиента не увеличивается, при этом магазины покупают больше рекламы, расходы на которую просто добавляют к стоимости продуктов. Многие коммерсанты и потребители еще не осознали, что этот праздник жизни вот-вот закончится», – добавил Лауринг.
«Не то, чтобы нас ожидало совершенно черное будущее, но всем нам следует быть осторожными и начать больше экономить, проявляя элементарную мудрость. Ближайшие перспективы экономики неутешительны, и восстановление после спада, вероятно, будет медленным. Очевидно, что у потребителей еще есть неиспользованные возможности экономить. Например, сравнивать не рекламы продуктовых магазинов, а реальную стоимость предлагаемых ими продуктовых корзин. А еще, стоит хорошенько подумать – так ли нужен этот коктейль за 15 евро или новый телевизор прямо сейчас, или стоит отложить деньги на всякий случай», – сказал Лауринг.
Сеть магазинов низких цен A1000 Market включает 13 магазинов по всей Эстонии.