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В Грузии начинают процедуру импичмента президента

Deutsche Welle
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Президент Грузии Саломе Зурабишвили.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили. Фото: Eero Vabamägi / Postimees

Процедура импичмента инициирована правящей в Грузии партией «Грузинская мечта». Она обвиняет Саломе Зурабишвили в нарушении конституции из-за несогласованных с правительством зарубежных поездок.

Правящая в Грузии партия «Грузинская мечта» инициирует процедуру импичмента главы государства Саломе Зурабишвили, сообщил председатель партии Ираклий Кобахидзе. «На заседании политсовета партии мы приняли решение начать процедуру импичмента в отношении президента Саломе Зурабишвили, которая нарушила конституцию страны, не согласовав с правительством визиты в Европу», - заявил он на пресс-конференции в пятницу, 1 сентября.

При этом Кобахидзе отметил, что, исходя из расстановки политических сил в парламенте, добиться успеха импичмента невозможно, поскольку необходимы 100 из 150 голосов, а правящая партия не способна заручиться таким количеством без поддержки оппозиции. Тем не менее, начало процедуры импичмента - конституционная обязанность партии, подчеркнул он. Кобахидзе также сообщил, что по факту нарушения президентом конституции «Грузинская мечта» обратится в Конституционный суд.

Несанкционированный визит

«Грузинская мечта» заявляет, что Зурабишвили нарушила Основной закон, поскольку отправилась в заграничную поездку без одобрения правительства. Согласно 52-й статье Конституции Грузии, президент осуществляет представительские полномочия во внешних связях, ведет переговоры с иностранными государствами и международными организациями с согласия кабмина.

Саломе Зурабишвили 31 августа приехала в Германию на переговоры с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером. Она проводит серию встреч с европейскими лидерами в поддержку предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Правительство в Тбилиси не одобрило эту поездку.

Зурабишвили в своем микроблоге на платформе Х (бывший Twitter) поблагодарила Штайнмайера за встречу, отметив, что поддержка со стороны Германии будет критически важной. «Грузинский народ верит в свое европейское будущее», - добавила она.

Конфликт президента с «Грузинской мечтой»

Кабмин Грузии не согласовал и другие рабочие визиты Саломе Зурабишвили: в Украину 22 - 24 августа, в Швейцарию и Болгарию в сентябре, в Польшу, Бельгию и Данию в октябре, а также в ОАЭ, Чехию и Израиль в декабре.

Саломе Зурабишвили одержала победу на выборах президента в ноябре 2018 года. Формально она выдвигалась как независимый кандидат, но ее поддержала «Грузинская мечта». Впоследствии отношения между главой государства и политической силой стали портиться на фоне войны России против Украины и разногласий по поводу отношений с Москвой.

Грузия подала заявку на членство в ЕС почти одновременно с Украиной и Молдовой. В июне 2022 года Украина и Молдова стали кандидатами в члены ЕС, но Грузия этого статуса не получила. Брюссель пообещал Грузии предоставить его, как только будут решены оставшиеся приоритеты.

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