В Грузии начинают процедуру импичмента президента

Правящая в Грузии партия «Грузинская мечта» инициирует процедуру импичмента главы государства Саломе Зурабишвили, сообщил председатель партии Ираклий Кобахидзе. «На заседании политсовета партии мы приняли решение начать процедуру импичмента в отношении президента Саломе Зурабишвили, которая нарушила конституцию страны, не согласовав с правительством визиты в Европу», - заявил он на пресс-конференции в пятницу, 1 сентября.

При этом Кобахидзе отметил, что, исходя из расстановки политических сил в парламенте, добиться успеха импичмента невозможно, поскольку необходимы 100 из 150 голосов, а правящая партия не способна заручиться таким количеством без поддержки оппозиции. Тем не менее, начало процедуры импичмента - конституционная обязанность партии, подчеркнул он. Кобахидзе также сообщил, что по факту нарушения президентом конституции «Грузинская мечта» обратится в Конституционный суд.

Несанкционированный визит

«Грузинская мечта» заявляет, что Зурабишвили нарушила Основной закон, поскольку отправилась в заграничную поездку без одобрения правительства. Согласно 52-й статье Конституции Грузии, президент осуществляет представительские полномочия во внешних связях, ведет переговоры с иностранными государствами и международными организациями с согласия кабмина.

Саломе Зурабишвили 31 августа приехала в Германию на переговоры с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером. Она проводит серию встреч с европейскими лидерами в поддержку предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Правительство в Тбилиси не одобрило эту поездку.