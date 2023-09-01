Почти половина судов Tallink не ходит по Балтийскому морю

Эстонская судоходная компания сдала в чартер или оставило в порту семь своих судов. Из Балтийского моря были выведены суда с большим количеством кают, в результате чего из предложения исчезло более 16 000 пассажирских мест.
Согласно информации на сайте компании, Tallink Group владеет 9 круизными судами (Baltic Queen, Baltic Princess, Galaxy I, Victoria I, Romantika, Silja Symphony, Silja Serenade, Silja Europa и Isabelle), 2 грузовыми судами (Regal Star и Sailor) и 4 пассажирскими шаттлами (MyStar, Megastar, Star и Superfast IX). Таким образом, общее количество судов - 15. Однако, по данным туристического отдела Postimees, семь из них не используются в наших водах.
Это отражается и на расписании рейсов: например, билеты на рейс из Таллинна в Стокгольм в настоящее время продаются только через день, между Хельсинки и Таллинном нет развлекательных ночных круизов, прервано движение на маршруте Рига - Стокгольм, а паромное сообщение Турку - Стокгольм полностью прекратило работу до следующего лета.
Мы попросили Tallink подробнее рассказать о том, чем занимаются суда, которых сейчас не видно в Балтийском море.
Star (2 080 пассажирских мест) - зафрахтован Irish Continental Group plc с апреля этого года на 20 месяцев с возможностью продления на 2+2 года.
Silja Europa (3 123 пассажирских места) - зафрахтован компанией Slaapschepen Public BV (Нидерланды) до конца 2023 года.
Romantika (2 500 пассажирских мест) - зафрахтован компанией Holland Norway Lines BV до весны 2025 года, но на данный момент контракт завершен. По всей видимости, это связано с трудностями компании Holland Norway Lines BV, в результате которых пассажиры остались без приобретенных круизов.
Galaxy (2 800 пассажирских мест) - зафрахтован компанией Slaapschepen Public BV (Нидерланды) до октября 2023 года.
Victoria (2 500 пассажирских мест) - никем не зафрахтован, в настоящее время стоит в порту Ванасадам в ожидании решения о дальнейших действиях.
Supefast IX (728 пассажирских мест) - зафрахтован канадской компанией Marine Atlantic Inc. до мая 2024 г. с возможностью продления еще на 12 месяцев.
Isabelle (2 480 пассажирских мест) в конце года будет передан в чартер канадской компании Bridgemans и уже находится в Таллинне, украшенная ливреей Bridgemans.
Romanika перешла в компанию, испытывающую финансовые трудности?
Судоходная компания Holland Norway Lines BV, которой досталось судно Romanika, испытывает финансовые трудности, сообщается на сайте компании. Судоходная компания приостановила продажу билетов и сообщила на своем сайте, что MS Romantika в настоящее время не ходит и что она работает над скорейшим решением проблемы возобновления рейсов. Согласно информации на сайте, в настоящее время судно базируется в немецком городе Эмден и не будет возвращаться в Кристиансанд (Норвегия). Пассажирам направлено письмо с извинениями и дана рекомендация иметь туристическую страховку.
Компания Tallink объявила, что с 1 сентября чартерный контракт с этой компанией расторгнут.
Компания Slaapschepen Public BV занимается предоставлением временного жилья, сдавая суда в аренду под гостиницы, а компания Bridgemans занимается аналогичным плавучим бизнесом в Канаде. Irish Continental Group - ирландская транспортная группа, а Marine Atlantic Inc. управляет судоходными линиями в Канаде, точнее, в провинциях Ньюфаундленд, Лабрадор и Новая Шотландия.
Tallink: фрахтование помогает снизить риски
Пресс-секретарь Tallink Катри Линк говорит, что решения о фрахтовании судов были оправданы пандемией Covid и войной, а также экономической ситуацией: «Восстановление после пандемии Covid, за которым сразу же последовали геополитические и экономические проблемы, заставило компанию диверсифицировать риски и заняться другими видами деятельности, помимо обычных пассажирских и грузовых перевозок, которые помогают нам снизить риски в низкий сезон».
Однако есть и положительный момент: летом 2024 года судно Baltic Princess, который в настоящее время курсирует между Турку и Капельшером, вернется на свой регулярный маршрут Турку - Стокгольм.