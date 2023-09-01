Почти половина судов Tallink не ходит по Балтийскому морю

Victoria (2 500 пассажирских мест) - никем не зафрахтован, в настоящее время стоит в порту Ванасадам в ожидании решения о дальнейших действиях.

Supefast IX (728 пассажирских мест) - зафрахтован канадской компанией Marine Atlantic Inc. до мая 2024 г. с возможностью продления еще на 12 месяцев.

Isabelle (2 480 пассажирских мест) в конце года будет передан в чартер канадской компании Bridgemans и уже находится в Таллинне, украшенная ливреей Bridgemans.

Romanika перешла в компанию, испытывающую финансовые трудности?

Судоходная компания Holland Norway Lines BV, которой досталось судно Romanika, испытывает финансовые трудности, сообщается на сайте компании. Судоходная компания приостановила продажу билетов и сообщила на своем сайте, что MS Romantika в настоящее время не ходит и что она работает над скорейшим решением проблемы возобновления рейсов. Согласно информации на сайте, в настоящее время судно базируется в немецком городе Эмден и не будет возвращаться в Кристиансанд (Норвегия). Пассажирам направлено письмо с извинениями и дана рекомендация иметь туристическую страховку.

Компания Tallink объявила, что с 1 сентября чартерный контракт с этой компанией расторгнут.

Romanika между Германией и Норвегией больше нет. Путешественникам рекомендуется самостоятельно приобретать новые билеты. Фото: Kuvatõmmis Holland Norway Lines kodulehelt

Компания Slaapschepen Public BV занимается предоставлением временного жилья, сдавая суда в аренду под гостиницы, а компания Bridgemans занимается аналогичным плавучим бизнесом в Канаде. Irish Continental Group - ирландская транспортная группа, а Marine Atlantic Inc. управляет судоходными линиями в Канаде, точнее, в провинциях Ньюфаундленд, Лабрадор и Новая Шотландия.

Tallink: фрахтование помогает снизить риски

Пресс-секретарь Tallink Катри Линк говорит, что решения о фрахтовании судов были оправданы пандемией Covid и войной, а также экономической ситуацией: «Восстановление после пандемии Covid, за которым сразу же последовали геополитические и экономические проблемы, заставило компанию диверсифицировать риски и заняться другими видами деятельности, помимо обычных пассажирских и грузовых перевозок, которые помогают нам снизить риски в низкий сезон».