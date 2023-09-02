«Принцесса войны» без народной поддержки. Как развивается скандал вокруг Каи Каллас и «российских связей» ее мужа

Пункт третий: эта транспортная фирма обслуживала эстонскую же компанию Metaprint, перевозя из Эстонии грузы для ее российского завода, который производит флаконы для аэрозолей. Но это не просто договорные отношения: у обеих фирм - один собственник.

Пункт четвертый: руководители причастных фирм объясняют, что Metaprint уже давно сворачивает работу в России, и число рейсов, которые для него выполняла Stark Logistics, упало с довоенных десятков в неделю до одного-двух в неделю.

Премьер-министр совсем небольшой Эстонии Кая Каллас стала одним из самых узнаваемых политиков в коалиции союзников Украины Фото: AFP

Сама Кая Каллас говорит, что об этом направлении в бизнесе мужа ничего не знала, а у Полиции безопасности (КаПо), которая регулярно проверяет должностных лиц Эстонии, в том числе и на предмет их уязвимости перед попытками шантажа, вопросов к ней не было.