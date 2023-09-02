«12 часов в очереди для вылета в Ригу»: авиапассажирке пришлось провести день рождения в аэропорту

28 августа движение пассажирских самолетов в воздушном пространстве Великобритании и Ирландии было практически парализовано из-за технических проблем. Более 40 000 пассажиров были вынуждены изменить свои планы поездок в аэропорту Дублина, в том числе Зане, которая направлялась в Латвию, чтобы навестить родственников и отпраздновать свой день рождения, передает Rus.TVNET со ссылкой на издание Irish Mirror.
28 августа воздушное сообщение над Ирландией и Великобританией было практически парализовано. Национальная служба управления воздушным движением Великобритании (NATS) сообщила, что на управление воздушным движением повлияли серьезные технические сбои и для обеспечения безопасности были введены ограничения на движение транспорта.
В результате несколько рейсов были задержаны или отменены, в том числе из аэропорта Дублина. Людям, прибывшим на свои рейсы, приходилось стоять в длинных очередях к месту вылета или искать свободный уголок в аэропорту, где можно было бы переночевать или дождаться решения технических проблем.
Сотрудники аэропорта Дублина работали всю ночь, чтобы помочь путешественникам, которые решили остаться на ночь в терминалах. Были предложены одеяла и напитки. Несколько точек питания оставались открытыми всю ночь.
Утром 29 августа из-за технических проблем были перенесены рейсы в Ливерпуль, Неаполь, Верону, Кальяри, Хитроу, Лондон-Сити, а также в Ригу, куда Зане планировала отправиться на празднование своего 39-летия.
Зане Пунцуле в беседе с изданием Irish Mirror рассказала, что родилась в Латвии, но последние 20 лет живет в Килкенни. Она была одной из многих сотен пассажиров, чей рейс был отменен.
«Я даже не знаю, удастся ли мне улететь, и узнаю об этом только после того, как доберусь до службы поддержки клиентов Ryanair. Мне сегодня утром (29 августа - прим.ред.) нужно было лететь домой к своей семье, но вместо этого я простояла в очереди уже более 12 часов», - рассказывала Зане.
Она рассказала, что ее рейс в Ригу должен был вылететь 29 августа в 6:45, она прибыла в аэропорт около 4:00. Только когда Зане села у выхода на посадку, предназначенного для ее рейса, ей сообщили, что рейс отменен.
«Об отмене рейса было объявлено и в приложении Ryanair, и на большом экране, но нас попросили подождать. Потом нам сказали: "Скорее всего, отменен". Никаких указаний, ничего не было», - отметила она.
Зане описала происходящее в своих соцсетях как «до смешного несмешное».
Аналогичным опытом с Irish Mirror поделилась и Айга, которая последние 13 лет живет в Порт-Лиише и тоже планировала полететь в Ригу.
«Наше путешествие началось в 2:30 ночи на автобусе из Порт-Лиише, и в 16:00 мы все еще здесь, в аэропорту, стоим в очереди несколько часов, чтобы успеть на новый рейс», - сказала Айга.
«Когда нам сказали, что рейс отменен, мы все уже были у ворот. Мы бродили по аэропорту, потому что не знали, куда идти. Некоторые люди плакали. Нам пришлось выйти через коридоры прилета, чтобы вернуться сюда, к очереди на вылет.
Работники нас встречали со словами: "Добро пожаловать в Ирландию", пока люди, которые должны были лететь, плакали. Мы даже ни на секунду не выходили из аэропорта! Это был абсурд».
Майрита Дрейя, которая живет в Карлоу и тоже надеялась отправиться в Ригу, сказала, что ей повезло вернуть свой багаж, чтобы было на чем сидеть.
«Мы не спали более 12 часов, и меня мучают боли в спине», - пожаловалась Майрита.
Глава Ryanair Майкл О'Лири раскритиковал поставщика услуг управления воздушным движением NATS за «неприемлемые» сбои.
В видеообращении исполнительный директор назвал 28 августа «очень трудным днем», когда было отменено 250 рейсов, а на следующий день - еще 70, в том числе рейсы Зане, Айги и Майриты в Ригу.
Всего были нарушены планы полетов более 40 тысяч пассажиров.