«12 часов в очереди для вылета в Ригу»: авиапассажирке пришлось провести день рождения в аэропорту

Она рассказала, что ее рейс в Ригу должен был вылететь 29 августа в 6:45, она прибыла в аэропорт около 4:00. Только когда Зане села у выхода на посадку, предназначенного для ее рейса, ей сообщили, что рейс отменен.

«Об отмене рейса было объявлено и в приложении Ryanair, и на большом экране, но нас попросили подождать. Потом нам сказали: "Скорее всего, отменен". Никаких указаний, ничего не было», - отметила она.

Зане описала происходящее в своих соцсетях как «до смешного несмешное».

Аналогичным опытом с Irish Mirror поделилась и Айга, которая последние 13 лет живет в Порт-Лиише и тоже планировала полететь в Ригу.

«Наше путешествие началось в 2:30 ночи на автобусе из Порт-Лиише, и в 16:00 мы все еще здесь, в аэропорту, стоим в очереди несколько часов, чтобы успеть на новый рейс», - сказала Айга.

«Когда нам сказали, что рейс отменен, мы все уже были у ворот. Мы бродили по аэропорту, потому что не знали, куда идти. Некоторые люди плакали. Нам пришлось выйти через коридоры прилета, чтобы вернуться сюда, к очереди на вылет.

Работники нас встречали со словами: "Добро пожаловать в Ирландию", пока люди, которые должны были лететь, плакали. Мы даже ни на секунду не выходили из аэропорта! Это был абсурд».

Майрита Дрейя, которая живет в Карлоу и тоже надеялась отправиться в Ригу, сказала, что ей повезло вернуть свой багаж, чтобы было на чем сидеть.

«Мы не спали более 12 часов, и меня мучают боли в спине», - пожаловалась Майрита.

Глава Ryanair Майкл О'Лири раскритиковал поставщика услуг управления воздушным движением NATS за «неприемлемые» сбои.

​В видеообращении исполнительный директор назвал 28 августа «очень трудным днем», когда было отменено 250 рейсов, а на следующий день - еще 70, в том числе рейсы Зане, Айги и Майриты в Ригу.