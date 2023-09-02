Умер известный миллиардер, сын которого погиб вместе с принцессой Дианой

Мохаммед аль-Файед родился 27 января 1929 года. В молодости вместе с братьями основал компанию, занимавшуюся грузоперевозками из Египта, вскоре обзавелся офисами в Генуе и Лондоне. В 1964 году сблизился с гаитянским диктатором Франсуа Дювалье и планировал построить на Гаити нефтеперерабатывающий завод, но через полгода отказался от этой идеи.

В середине 1960-х годов он переехал жить в Лондон, тогда же установил деловые отношения с шейхом Дубая, а в 1966 году стал экономическим советником султана Брунея. В 1975 году недолго входил в состав совета директоров горнодобывающей компании Lonrho. В 1979 году купил отель Ritz в Париже, в 1984 году вместе с братьями стал владельцем доли в 30 процентов холдинга House of Fraser, куда в том числе входил универмаг Harrods, а в 1985 году они выкупили оставшуюся долю. С 1987 года активно занимается благотворительностью.

В 1990-е годы был фигурантом нескольких уголовных дел по подозрению в хищениях и мошенничестве. В 2003-2005 годах жил в Швейцарии, но затем вернулся в Великобританию. В 2010 году продал универмаг Harrods, а в июле 2013 года – футбольный клуб «Фулхэм». В 2013 году состояние Мохаммеда аль-Файеда оценивалось в 1,4 миллиарда долларов США.

Он также дружил с ныне покойным Майклом Джексоном, которому установил памятник возле стадиона «Фулхэма».

В последнее время Аль-Файед почти не появлялся на публике и жил в особняке в графстве Суррей вместе с женой Хайни.

Гибель сына

Его сын Доди аль-Файед был близким другом Дианы, принцессы Уэльской. Когда 31 августа 1997 года они погибли в автокатастрофе, Мохаммед обвинил в их гибели британскую секретную службу. Он также пытался доказать, что авария в Париже не была несчастным случаем, а являлась спланированным покушением на жизнь принцессы. По его мнению, королевская семья не хотела видеть египтянина в качестве отчима будущего короля Великобритании.

Но в конце концов он смирился с официальной версией и прекратил собственное расследование.