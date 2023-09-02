Умер журналист Алексей Федоров

Журналистской деятельностью Алексей Федоров занялся в начале 1990-х годов, работал в тогдашнем Viru Raadio и Raadio 4. В 2003-2013 годах он был спортивным редактором «Северного побережья» и не только отражал спортивную жизнь уезда, но и участвовал в организации различных редакционных и уездных спортивных мероприятий.

Среди прочего он был также одним из тех активистов, благодаря кому в Кохтла-Ярве возникла женская хоккейная команда. В последний год он сотрудничал с йыхвиским футбольным клубом Phoenix, который и сообщил в пятницу в социальных сетях о смерти Федорова, подчеркнув, что невозможно поверить, что он ушел так рано.

Главным призванием Алексея Федорова была работа на телевидении и радио. В 2013-2022 годах он работал редактором в ERR, делая теле- и радионовости о жизни Вирумаа.