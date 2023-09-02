Маклер: как справиться с тонкостями срочного арендного договора

Соответственно, сделок в этот месяц происходит максимально рекордное количество. Точное количество сделок назвать никто не может. Дело в том, что в Эстонии нет Регистра арендных отношений и договора найма не заключаются нотариально. Они могут быть простыми письменными или даже устными. Поэтому подсчитать их точное количество не представляется возможным.

Устный арендный договор сроком более чем один год считается бессрочным.

В большинстве случаев договора найма жилплощади заключаются сроком на один год, и поэтому у многих владельцев возникают вопросы: нужно ли продлевать договор или надо делать новый, как правильно продлить договор?

Срочный договор заканчивается после окончания срока действия, если ни одна из сторон в двухнедельный срок после его окончания не сообщила о своем желании этот договор продлить.

Для арендодателя две недели начинают исчисляться со дня, когда он узнал о том, что арендатор продолжает использовать квартиру.

В случае, если договор имеет срок не менее двух лет, сроки извещения совершенно другие. В данном случае стороны должны известить о своем желании продлить договор за два месяца до срока окончания договора.

Если никаких заявлений сделано не было и арендатор продолжает использовать недвижимость, то срочный договор автоматически становится бессрочным.

Начинает действовать бессрочный договор на тех же самых условиях, но уже с возможностью его расторжения без веской причины с предупреждением за три месяца.

Поэтому если вас устраивает и арендатор, и сумма арендной платы, то ничего дополнительно делать не надо. Договор будет действовать и дальше. Если же вы хотите поднять арендную плату, то лучше подписать новый договор с новыми условиями.