Графики ⟩ Обзор цен на топливо в странах Балтии: цены в Эстонии по-прежнему растут больше, чем в других странах

В Таллинне бензин подорожал на 2 цента, а дизельное топливо - на 5 центов.

В Вильнюсе цены на бензин 95 miles и 98 miles plus снизились на 2 цента, а на дизельное топливо выросли на 3 цента. В Риге цена на 95-октановый бензин выросла на 1 цент, а цена на 98-октановый бензин осталась на уровне прошлой недели. Цена литра дизельного топлива выросла на 3 цента.

Цена бензина 95 miles в столице Эстонии составила 1,799 евро, что на 5,5 цента больше, чем в Риге, и на 18,5 цента больше, чем в Вильнюсе. Стоимость бензина 98 miles plus составила в Таллинне 1,849 евро, что на 6,5 цента больше, чем в Риге, и на 13,6 цента больше, чем в Вильнюсе.

Цена дизельного топлива в Таллинне составила 1,679 евро, что на 1,5 цента больше, чем в Риге, и на 16,5 цента больше, чем в Вильнюсе.