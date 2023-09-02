СМИ: Минобороны РФ выманило Пригожина из Африки в Россию

По словам собеседника агентства, структурам «Вагнера» запретили использовать для перелетов военные самолеты Минобороны, а затем закрыли для них авиабазу Хмеймим в Сирии, где бойцы ЧВК появились в 2015 году, до официального введения российских войск.

В результате логистика структур «Вагнера» оказалась под угрозой, и именно это заставило Пригожина из Африки отправиться в Россию, рассказал источник Bloomberg. По его словам, глава «Вагнера» вылетел в Москву с целью разрешить проблемы с Минобороны. Но 23 августа его бизнес-джет потерпел катастрофу в 50 км от резиденции Владимира Путина на Валдае, похоронив семь пассажиров и трех членов экипажа, находившихся на борту.