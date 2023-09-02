СМИ: Минобороны РФ выманило Пригожина из Африки в Россию

Погибший в авиакатастрофе под Тверью глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин за несколько недель до гибели столкнулся с давлением со стороны Министерства обороны, сообщает в пятницу Униан со ссылкой на Bloomberg.
По словам собеседника агентства, структурам «Вагнера» запретили использовать для перелетов военные самолеты Минобороны, а затем закрыли для них авиабазу Хмеймим в Сирии, где бойцы ЧВК появились в 2015 году, до официального введения российских войск.
В результате логистика структур «Вагнера» оказалась под угрозой, и именно это заставило Пригожина из Африки отправиться в Россию, рассказал источник Bloomberg. По его словам, глава «Вагнера» вылетел в Москву с целью разрешить проблемы с Минобороны. Но 23 августа его бизнес-джет потерпел катастрофу в 50 км от резиденции Владимира Путина на Валдае, похоронив семь пассажиров и трех членов экипажа, находившихся на борту.
Катастрофа произошла ровно через два месяца после короткого вооруженного мятежа Пригожина против военного руководства России, которое рассматривалось как крупнейший вызов диктатору Владимиру Путину за время его 23-летнего правления. Кремль отрицает свою причастность к катастрофе.