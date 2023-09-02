Это могла быть история о красивой, образованной женщине с хорошей карьерой, у которой остается время на благотворительность и хобби, в саду которой розы цветут до поздней осени - одной из тех, у кого все получается. Однако это будет история об эмоциональном и позднее - и физическом насилии. О том, что ни научные степени, ни дипломы, ни материальная стабильность, ни жизненный опыт не являются щитом, защищающим от попадания в насильственные отношения. «Мне стыдно, что позволяла делать это с собой на протяжении трех лет», - говорит Гинта*. «Женщины, не молчите!» Она хочет рассказать о своем горьком опыте - не столько из-за себя, сколько из-за других женщин, которым, как и ей, больно и стыдно, пишет Rus.TVNET.

Когда мы встретились, я про себя улыбнулась - в ней есть что-то от Жаклин Кеннеди или Мэрилин Монро. Передо мной - светловолосая женщина, женская хрупкость которой не мешает ей быть дамой с хорошей хваткой. Женщина в самом расцвете - энергичная, решительная, такая, которую вокруг пальца не обвести. Выраженно латышская. Занималась политикой. И все-таки... Попадаются и супер-женщины!