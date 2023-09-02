Беда не предупреждает о себе: как на ранней стадии обнаружить протечку воды и искрящие провода

Охранная система защищает не только от воров

Пярьяла отметил, что у них были и клиенты, которые хотели расторгнуть договор об охране дома по той причине, что у них дома ни разу не побывали воры. «Тогда мы обращали внимание клиента на то, что в охрану дома входят и дымовые датчики, и спрашивали, уверен ли он, что в его доме никогда ничего не загорится», - сказал он. По словам Пярьяла, в ответ на это многие клиенты говорили, что даже не задумывались об этом, и после этой короткой беседы решали все же не отказываться от услуги.