Беда не предупреждает о себе: как на ранней стадии обнаружить протечку воды и искрящие провода

Часто люди не задумываются об охране дома, пока не произойдет самое страшное и воры не перевернут их дом вверх дном. В 2021 году предприятие G4S совместно с организацией «Помощь жертвам» провело исследование, результаты которого показали, что за последние десять лет в Эстонии это испытали на себе около 77 000 домохозяйств. И нет большой разницы, живете ли вы в Таллинне или в каком-нибудь небольшом и на первый взгляд безопасном городке Эстонии.
Зачастую люди не приобретают охранную систему, предполагая, что устанавливать ее сложно или неудобно. Также они опасаются, что она обойдется в приличную сумму. Так ли это на самом деле?
Умный и простой выбор
В случае очень многих охранных систем дом должен соответствовать определенным требованиям. Например, между клавиатурой и центральным устройством должен быть проложен кабель, поскольку, как правило, беспроводных вариантов нет. Также должно быть место для «ящика» охранной системы. Однако в наше время есть и такие системы, которые можно использовать в любом доме и месте: это беспроводные системы охраны дома, управляемые через приложение.
По словам руководителя подразделения частных клиентов G4S Тармо Пярьяла, это лучшее решение для семей, в чьих домах еще нет никакой охраны или отсутствуют условия для установки обычной системы. «Нет никаких „но”: „но здесь нет проводки”, „но здесь нет места” и так далее», – добавил он.
Не нужно тратить много денег сразу
Пярьяла отметил, что для некоторых семей препятствием становится страх перед расходами, связанными с охранной системой. На самом же деле новые инновационные и, например, беспроводные решения совсем недорогие. Кроме того, нет обязательства пользоваться услугой определенное время: ежемесячная плата за нее взимается, пока используется оборудование.
«Помимо этого, когда потребуется заменить или обновить какой-либо датчик, об этом позаботится охранная фирма, вам об этом беспокоиться не придется», - уточнил он.
Охранная система защищает не только от воров
Важно отметить, что охранная система нужна не только для предотвращения краж. В нее также входят датчики дыма и протечки воды, которые сообщают о соответствующей проблеме на ранней стадии и помогают предотвратить крупный ущерб.
Пярьяла отметил, что у них были и клиенты, которые хотели расторгнуть договор об охране дома по той причине, что у них дома ни разу не побывали воры. «Тогда мы обращали внимание клиента на то, что в охрану дома входят и дымовые датчики, и спрашивали, уверен ли он, что в его доме никогда ничего не загорится», - сказал он. По словам Пярьяла, в ответ на это многие клиенты говорили, что даже не задумывались об этом, и после этой короткой беседы решали все же не отказываться от услуги.
«Если на плите пригорит еда, пока вы выносите мусор, система быстро сообщит об этом и вы предотвратите крупный ущерб, - подчеркнул Пярьяла. - Вы будете чувствовать себя в большей безопасности и благодаря тому, что узнаете о заискрившемся удлинителе при первой возможности, и при необходимости на это сразу же отреагируют специалисты».