Узнайте, кто стал самой дорогой компанией Европы

Акции Novo Nordisk выросли на 2,1% в Копенгагене, увеличив рыночную стоимость компании почти до 425 млрд долларов Акции LVMH упали на 0,8% в Париже, оценив компанию примерно в 420 млрд долларов.

Только в этом году французская группа компаний класса люкс стала первой европейской компанией, преодолевшей рубеж рыночной стоимости в 500 млрд долларов, но после этого ее акции упали.

Успех инъекционных препаратов Wegovy и Ozempic компании Novo Nordisk вызвал своего рода золотую лихорадку в фармацевтической промышленности: по прогнозам некоторых аналитиков, они могут стать самыми продаваемыми лекарствами всех времен.

Около 40 компаний разделяют долю рынка Novo, среди которых лидирует Eli Lilly, которая надеется в этом году получить одобрение в США на свой препарат для лечения диабета Mounjaro, применяемый для лечения ожирения.

За быстрым ростом популярности препаратов Novo стоит молекула-агонист GLP-1, которая изначально была разработана для регулирования уровня сахара в крови у людей с диабетом, но чьи эффекты подавления аппетита также оказались успешными в качестве препарата для снижения веса.

С тех пор эти препараты стали настолько популярны, что регулирующие органы во всем мире выразили обеспокоенность тем, что Ozempic может не дойти до диабетиков, зависящих от инъекций.

С конца 2018 года цена акций Novo выросла более чем в четыре раза, обогнав другие европейские компании, такие как Nestle, а также фармацевтических конкурентов Roche и Novartis.