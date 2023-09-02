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Погиб воевавший против Украины российский хоккеист

rus.postimees.ee
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Хоккейная шайба.
Хоккейная шайба. Фото: Margus Ansu

Российские СМИ сообщают, что на войне против Украины погиб 35-летний хоккеист Артем Гвоздик. 

О гибели бывшего хоккеиста смоленской команды Артема Гвоздика в соцсетях сообщил хоккейный клуб «Славутич». В клубе заявили, что он воевал на Запорожском направлении в штурмовых подразделениях ВДВ. В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.

Гвоздик выступал в первенстве Высшей хоккейной лиги (ВХЛ, ныне - Всероссийская) за команды «Тамбов», «Сокол» (Новочебоксарск) и «Алтай» (Барнаул). В последнее время он играл за команду ВДВ в Пскове, там же тренировал детей.

Свою профессиональную карьеру он начал в сезоне 2006/07.

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