Погиб воевавший против Украины российский хоккеист

О гибели бывшего хоккеиста смоленской команды Артема Гвоздика в соцсетях сообщил хоккейный клуб «Славутич». В клубе заявили, что он воевал на Запорожском направлении в штурмовых подразделениях ВДВ. В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.

Гвоздик выступал в первенстве Высшей хоккейной лиги (ВХЛ, ныне - Всероссийская) за команды «Тамбов», «Сокол» (Новочебоксарск) и «Алтай» (Барнаул). В последнее время он играл за команду ВДВ в Пскове, там же тренировал детей.