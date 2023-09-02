Фото ⟩ В центре Таллинна у памятника Пятсу вновь появился красный флаг

Член EKRE Кенно Пыльтсам сообщил редакции Postimees, что что ночью у памятника Константину Пятсу возле театра «Эстония» появился красный флаг с надписью «1934».

«Я ехал в аэропорт в 3.30 ночи и решил возложить гвоздики к памятнику Пятса. Я был очень удивлен, когда обнаружил там эту красную ткань. Поскольку ничего испорчено не было, я не сообщил в полицию», - написал Пыльтсам.

Красный флаг был замечен у памятника Пятсу и 18 августа. Спешивший на работу читатель Postimees сообщил, что около семи часов утра можно было увидеть флаг ЭССР у памятника Константину Пятсу в центре Таллинна, возле театра «Эстония». По его словам, он сообщил об этом и в полицию.

Пресс-секретарь полиции Анника Максимова сказала тогда Postimees, что полицейский патруль снял флаг и для выяснения обстоятельств случившегося было начато производство о проступке. По словам пресс-секретаря, пока неизвестно, связано ли происшествие с недавним инцидентом, когда рядом с барельефом Юхана Смуула на стене Дома писателей был поднят флаг Эстонской ССР.

В 1934 году в Эстонии был осуществлен госпереворот. 12 марта 1934 года, Константин Пятс, будучи премьер-министром Эстонии в полномочиях Государственного старейшины и опираясь на военные силы, осуществил вместе с министром обороны Йоханом Лайдонером государственный переворот. В результате переворота было установлено авторитарное правление и объявлено о состоянии чрезвычайного положения.

Пятс был объявлен Президентом-Регентом Эстонии (Riigihoidja). Все политические партии были запрещены, введена цензура прессы.

Как отмечает Википедия, своими действиями Пятс не допустил победы на выборах вапсов (ветеранов Освободительной войны) - крайне правого движения, которое ориентировалось на тоталитарные режимы тогдашних Италии и Германии. В 1938 году Пятс был избран президентом Эстонии.