Исследование: как работает российская пропаганда в Сербии

Газетные заголовки из параллельной Вселенной

Однако, добавляет Брай, влияние российских СМИ было бы ограничено, если бы они не пользовались мощной поддержкой сербской политической элиты во главе с президентом Вучичем. Под его контролем находятся самые влиятельные масс-медиа страны, а в некоторых из них, в основном на частных телеканалах, Вучич появляется практически ежедневно.

По словам Брая, для Вучича Путин и его модель управления государством являются примером для подражания. Президент Сербии, продолжает немецкий исследователь, преподносит себя как отца нации, борющегося за сохранение традиционных ценностей и препятствующего распространению современных, светских и либеральных тенденций, идущих с Запада.

В своем исследовании Томас Брай на многочисленных примерах из сербских СМИ показывает, как это выглядит на практике, когда в тамошних масс-медиа речь идет о войне в Украине. Некоторые заголовки, как до начала войны, так и после российского вторжения, кажутся, сокрушается он, сообщениями из параллельной Вселенной.

«Украина на Россию» - заголовок на первой странице сербской газеты Kurir, номер от 26 ноября 2018 года Фото: Kurir

«Украина напала на Россию!» - таков был заголовок одной из публикаций в бульварной газете «Информатор» 22 февраля 2022 года - за два дня до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Газета «Сербский телеграф» 4 июля того же года сообщала: «Американцы и британцы признали: Путин выиграл войну!». А газета Pecat в октябре вторила ей: «Путин: крах западной гегемонии необратим».

Как поменять господствующий в Сербии российский нарратив?