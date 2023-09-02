Транспортный департамент до конца ноября будет проверять суда под иностранным флагом

Как сообщил представитель Транспортного департамента, это ежегодная сфокусированная инспекционная кампания (CIC), проводимая в 27 странах Парижского меморандума о взаимопонимании (MoU). В частности, в ходе контрольных рейдов основное внимание будет уделено противопожарному оборудованию и его использованию, а также будут проведены тематические учения.

Парижский меморандум о взаимопонимании, членом которого является Эстония, представляет собой документ, в соответствии с которым 27 морских стран договорились о внедрении системы контроля судов. Ежегодно в рамках Парижского меморандума составляются анкеты сфокусированной инспекционной кампании, на основании которых в ходе плановых проверок суда подвергаются дополнительной проверке.

Эстония является членом Парижского меморандума с 2005 года. Ежегодно инспектируется около 260 судов под иностранным флагом, посещающих порты Эстонии.