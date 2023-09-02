Потребители газа, держитесь: в Elering объяснили, почему поднимется сетевая плата

1 сентября Департамент конкуренции утвердил цену на транспортировку газа компании Elering на уровне 7,56 евро за мегаватт-час. Для домохозяйств, использующих газ для отопления своих домов, стоимость сетевых услуг увеличится на 3-6 евро в месяц в зависимости от объема потребляемого газа.

По словам члена правления и финансового директора компании Elering Рийны Кяй, основной причиной повышения цен является резкое снижение потребления газа в связи с агрессивными действами России. «Это снижение также привело к уменьшению объема средств, собираемых с потребителей для обеспечения безопасности и надежности газовой сети. Несмотря на снижение потребления, сеть необходимо поддерживать в рабочем состоянии, и здесь нет места для экономии за счет безопасности», - объяснила Кяй. Она добавила, что общий рост цен отразился и на газовом секторе, поскольку расходы на техническое обслуживание и инвестиции становятся все дороже.

Последнее повышение цен на услуги по транспортировке газа произошло в 2020 году и было связано со строительством эстонско-финского газового интерконнектора Balticconnector. «Война России против Украины и последовавший за ней газовый кризис в Европе наглядно продемонстрировали важность ранних инвестиций в Balticconnector и развития альтернативных маршрутов поставок для обеспечения надежности снабжения», - сказала Кяй.