Потребители газа, держитесь: в Elering объяснили, почему поднимется сетевая плата

В начале декабря компания Elering повысит цену на услуги по транспортировке газа. В связи с сокращением потребления газа текущая цена не покрывает расходов на поддержание газовой сети в рабочем состоянии.
1 сентября Департамент конкуренции утвердил цену на транспортировку газа компании Elering на уровне 7,56 евро за мегаватт-час. Для домохозяйств, использующих газ для отопления своих домов, стоимость сетевых услуг увеличится на 3-6 евро в месяц в зависимости от объема потребляемого газа.
По словам члена правления и финансового директора компании Elering Рийны Кяй, основной причиной повышения цен является резкое снижение потребления газа в связи с агрессивными действами России. «Это снижение также привело к уменьшению объема средств, собираемых с потребителей для обеспечения безопасности и надежности газовой сети. Несмотря на снижение потребления, сеть необходимо поддерживать в рабочем состоянии, и здесь нет места для экономии за счет безопасности», - объяснила Кяй. Она добавила, что общий рост цен отразился и на газовом секторе, поскольку расходы на техническое обслуживание и инвестиции становятся все дороже.
Последнее повышение цен на услуги по транспортировке газа произошло в 2020 году и было связано со строительством эстонско-финского газового интерконнектора Balticconnector. «Война России против Украины и последовавший за ней газовый кризис в Европе наглядно продемонстрировали важность ранних инвестиций в Balticconnector и развития альтернативных маршрутов поставок для обеспечения надежности снабжения», - сказала Кяй.
В 2022 году потребление газа в Эстонии сократилось на 25 процентов и составило 3,8 тераватт-часа. В этом году снижение продолжилось. В первом полугодии потребление газа составило 1,9 тераватт-часа, что на 24 процентов меньше, чем за аналогичный период прошлого года.