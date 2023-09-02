Фото ⟩ В Таллинне спасатели случайно проникли не в ту квартиру: увиденное заставило их вызвать на место полицию

В посте рассказывается, как в среду Спасательный департамент был вызван в квартиру в центре Таллинна, где в беспомощном состоянии была пожилая женщина.

«Поскольку дверь квартиры была заперта, а ключ был вставлен изнутри, спасатели решили проникнуть через окно. Однако они по ошибке проникли через окно в соседнюю квартиру. Было большим сюрпризом, когда вместо старушки спасателей встретили две теплицы, в которых росли растения конопли», - пишет Департамент полиции и погранохраны.

Полицейский патруль задержал 38-летнего садовника-любителя, который выращивал коноплю. В связи с незаконным выращиванием конопли было начато производство.

«Старушку удалось спасти, и мы надеемся, что в многоквартирном доме соседям садовода-любителя больше не придется терпеть сильный запах конопли», - добавили в полиции.