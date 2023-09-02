Фото ⟩ Ничего святого: неизвестные украли у 85-летнего пенсионера картошку

Житель Валга Тыну Киристая получил на свое 85-летие неприятный подарок. Сначала он обнаружил, что на огородном участке неизвестными выкопана половина картофеля, а через несколько недель была выкопана и оставшаяся часть.
Киристая, который живет на улице Рохелине в нескольких сотнях метров от этого участка, в начале августа обнаружил, что половина из девяти борозд его огородного участка перекопана. А к концу августа исчез и оставшийся картофель. «Это был мой 85-й день рождения. Подарок на день рождения был такой, что первую половину забрали, а после дня рождения и вторую половину тоже», - возмущается пенсионер.