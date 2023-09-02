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Фото ⟩ Ничего святого: неизвестные украли у 85-летнего пенсионера картошку

Тийт Лойм
, репортер
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Тыну Киристая показывает участок земли, откуда украли картофель.
Тыну Киристая показывает участок земли, откуда украли картофель. Фото: Tiit Loim

Житель Валга Тыну Киристая получил на свое 85-летие неприятный подарок. Сначала он обнаружил, что на огородном участке неизвестными выкопана половина картофеля, а через несколько недель была выкопана и оставшаяся часть.

Киристая, который живет на улице Рохелине в нескольких сотнях метров от этого участка, в начале августа обнаружил, что половина из девяти борозд его огородного участка перекопана. А к концу августа исчез и оставшийся картофель. «Это был мой 85-й день рождения. Подарок на день рождения был такой, что первую половину забрали, а после дня рождения и вторую половину тоже», - возмущается пенсионер.

Киристая признает, что с финансовой точки зрения ущерб небольшой, но скорее нанесен моральный ущерб: все-таки это был заботливо выращенный картофель, борозды для которого вспахивал пенсионер своими руками. Киристая не знает, кто и почему совершил кражу. После работы воров ему удалось найти в земле только небольшую корзину картофеля. «Я не знаю, был ли это какой-нибудь очень бедный человек, у которого больше нет денег на еду?» - раздраженно ворчит он.

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