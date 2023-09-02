«Четкий сигнал для России»: в Балтийском море впервые пройдут учения стран НАТО по отражению атаки РФ

Двухнедельные маневры начнутся 9 сентября, на них впервые будет отрабатываться отражение российской атаки в регионе.

«Мы посылаем России четкий сигнал о бдительности: не во время нашей вахты», - заявил главнокомандующий ВМС Германии Ян Кристиан Каак в Берлине.

По словам Каака, надежное сдерживание должно включать в себя способность атаковать.