Сб, 2.09.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

«Четкий сигнал для России»: в Балтийском море впервые пройдут учения стран НАТО по отражению атаки РФ

rus.postimees.ee
Facebook Twitter
Comments
Учения в Балтийском море Baltops 23. Фото иллюстративное.
Учения в Балтийском море Baltops 23. Фото иллюстративное. Фото: Силы обороны Эстонии

В Балтийском море пройдут масштабные военно-морские учения с участием примерно 30 кораблей и более трех тысяч западных военнослужащих, сообщает DW со ссылкой на Reuters и главнокомандующего ВМС Германии Яна Кристиана Каака.

Двухнедельные маневры начнутся 9 сентября, на них впервые будет отрабатываться отражение российской атаки в регионе.

«Мы посылаем России четкий сигнал о бдительности: не во время нашей вахты», - заявил главнокомандующий ВМС Германии Ян Кристиан Каак в Берлине.

По словам Каака, надежное сдерживание должно включать в себя способность атаковать.

В учениях примут участие все страны НАТО, расположенные на Балтийском море, а также планирующая вступить в альянс Швеция, США, Канада, Нидерланды, Бельгия и Франция.

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Наверх