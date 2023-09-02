В Балтийском море пройдут масштабные военно-морские учения с участием примерно 30 кораблей и более трех тысяч западных военнослужащих, сообщает DW со ссылкой на Reuters и главнокомандующего ВМС Германии Яна Кристиана Каака.
«Четкий сигнал для России»: в Балтийском море впервые пройдут учения стран НАТО по отражению атаки РФ
Двухнедельные маневры начнутся 9 сентября, на них впервые будет отрабатываться отражение российской атаки в регионе.
«Мы посылаем России четкий сигнал о бдительности: не во время нашей вахты», - заявил главнокомандующий ВМС Германии Ян Кристиан Каак в Берлине.
По словам Каака, надежное сдерживание должно включать в себя способность атаковать.
В учениях примут участие все страны НАТО, расположенные на Балтийском море, а также планирующая вступить в альянс Швеция, США, Канада, Нидерланды, Бельгия и Франция.