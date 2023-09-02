Число обращений в Фонд помощи больным раком удвоилось, нужна поддержка общественности

Число обращений в Фонд помощи онкологическим больным «Подаренная жизнь» удвоилось после того, как в августе в фонд обратились 45 человек, нуждающихся в общей сложности более чем в 600 000 евро на лечение в ближайшие месяцы.
«Для нас это настоящая чрезвычайная ситуация. Никогда еще Фонд не видел такого количества просьб о помощи за один месяц: в прошлом месяце было подано 45 заявок вместо обычных 20-25», - сообщила исполнительный директор Фонда «Подаренная жизнь» Маргит Саар.
«Только сегодня на рассмотрении совета Фонда находятся 17 заявок на сумму более четверти миллиона евро. Поражает огромное количество нуждающихся в помощи и в лечении молодых людей».
Многие из этих запросов поступают от молодых родителей. Например, 34-летняя женщина из Таллинна борется с раком груди, на немедленное лечение которого ей требуется 27 000 евро, а у 29-летней жительницы волости Тырва опухоль желудка. У 34-летней женщины, беженки от войны в Украине, саркома мягких тканей, на лечение которой требуется 20 000 евро, а у 43-летней женщины, также беженки от войны в Украине, рак груди на поздней стадии. Кроме них, в Эстонии много людей среднего и пожилого возраста.
«Мы хотим подарить всем онкологическим больным надежду и дни жизни, но мы можем рассчитывать только на щедрых жертвователей. Поэтому мы призываем всех людей и предприятия в Эстонии поддержать онкологических больных в их борьбе за жизнь, а также выражаем искреннюю благодарность всем постоянным жертвователям фонда», - сказал руководитель Фонда помощи больным раком «Подаренная жизнь» Тойво Тянавсуу.
В этом году фонд оказал поддержку в лечении 145 человек на общую сумму более 2,3 млн евро.