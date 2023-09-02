Число обращений в Фонд помощи больным раком удвоилось, нужна поддержка общественности

«Для нас это настоящая чрезвычайная ситуация. Никогда еще Фонд не видел такого количества просьб о помощи за один месяц: в прошлом месяце было подано 45 заявок вместо обычных 20-25», - сообщила исполнительный директор Фонда «Подаренная жизнь» Маргит Саар.

«Только сегодня на рассмотрении совета Фонда находятся 17 заявок на сумму более четверти миллиона евро. Поражает огромное количество нуждающихся в помощи и в лечении молодых людей».

Многие из этих запросов поступают от молодых родителей. Например, 34-летняя женщина из Таллинна борется с раком груди, на немедленное лечение которого ей требуется 27 000 евро, а у 29-летней жительницы волости Тырва опухоль желудка. У 34-летней женщины, беженки от войны в Украине, саркома мягких тканей, на лечение которой требуется 20 000 евро, а у 43-летней женщины, также беженки от войны в Украине, рак груди на поздней стадии. Кроме них, в Эстонии много людей среднего и пожилого возраста.

«Мы хотим подарить всем онкологическим больным надежду и дни жизни, но мы можем рассчитывать только на щедрых жертвователей. Поэтому мы призываем всех людей и предприятия в Эстонии поддержать онкологических больных в их борьбе за жизнь, а также выражаем искреннюю благодарность всем постоянным жертвователям фонда», - сказал руководитель Фонда помощи больным раком «Подаренная жизнь» Тойво Тянавсуу.