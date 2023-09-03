Видео ⟩ Министерство образования о школьной реформе: посмотрите на ситуацию глазами ребенка

В новом выпуске передачи «Своя правда», который выйдет в эфир уже в этот понедельник, речь пойдет о реформе образования, согласно которой уже с сентября 2024 года первые и четвертые классы школ с русским языком обучения полностью перейдут на эстонский. В студии собрались чиновники, эксперты, родители, учителя и директора школ.
Реформа образования вызывает страхи и чувство неуверенности у многих родителей: готов ли мой ребенок учиться на эстонском, сможет ли школа обеспечить достаточный уровень владения языком среди учителей, будет ли предоставлена необходимая поддержка детям? Все эти вопросы обсуждаются в студии «Своей правды».
Представитель Министерства образования Наталия Конд понимает обеспокоенность родителей, но уверена, что в итоге эта реформа пойдет детям только на пользу.
«Страхи родителей абсолютно оправданы, - признала Наталия Конд. - Но в этот момент мне очень хочется посмотреть на ситуацию с позиции ребенка, который заканчивает школу и владение языком которого недостаточно для того, чтобы где-то продолжать обучение по своему свободному выбору, а не по выбору языка».
Смотрите новый выпуск передачи «Своя правда» под названием «Школьная реформа» уже в этот понедельник, 04.09, в 20.30 на телеканале ETV+. Ведущая - Елена Соломина.