В результате пожара погиб пожилой мужчина

О пожаре в двухэтажном деревянном доме в Центр тревоги сообщил сосед, который сказал, что пламя вырывалось из окон и что в доме мог находиться человек. Прибывшая первой спасательная группа Ряпина немедленно проникла в дом и вынесла погибшего пожилого мужчину с первого этажа здания. До прибытия спасателей сосед также пытался войти в дом, но из-за интенсивности пожара это оказалось невозможным. Спасатели из Ряпина, Пыльва, Вярска и Вынну приступили к тушению пожара в 11:51 и окончательно потушили его в 13:06. В результате пожара здание пришло в полную негодность.

Дальнейшее расследование позволит выяснить точные обстоятельства происшествия и причину пожара.

По словам руководителя спасательной службы, они не обнаружили в помещениях дымового датчика и не услышали его сигнала. Спасательный департамент напоминает, что для быстрого обнаружения пожара необходимо иметь в каждом доме работающий дымовой датчик. Важно помнить, что пожар может очень быстро стать опасным для жизни.

Убедитесь, что ваш дымовой датчик находится в рабочем состоянии!

Чтобы убедиться в его исправности, нажмите кнопку проверки, после чего должен прозвучать сигнал тревоги. При необходимости немедленно замените батарейку в датчике и установите его обратно на потолок. Только исправный и правильно установленный дымовой датчик может спасти жизнь.