В Финляндии произошла авария с грузовым судном: капитан уснул за штурвалом

По данным финской береговой охраны, грузовое судно длиной 50 метров перевозило зерно в порт Наантали на материковой части Финляндии.

На борту судна, помимо капитана, находились еще два члена экипажа. В результате инцидента никто не пострадал. Судно должно быть снято с мели.

«Причина аварии пока не известна и будет выяснена позднее. В настоящее время спасательные операции продолжаются», - сообщил Никлас Гусефф, руководитель местной морской спасательной службы.

Капитан судна заявил местной радиостанции Ålands Radio, что он уснул за штурвалом.