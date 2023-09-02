В Финляндии произошла авария с грузовым судном: капитан уснул за штурвалом

На Аландском архипелаге в Финляндии село на мель грузовое судно, капитан которого уснул за штурвалом, пишет финский национальный телерадиовещательный портал Yle.
По данным финской береговой охраны, грузовое судно длиной 50 метров перевозило зерно в порт Наантали на материковой части Финляндии.
На борту судна, помимо капитана, находились еще два члена экипажа. В результате инцидента никто не пострадал. Судно должно быть снято с мели.
«Причина аварии пока не известна и будет выяснена позднее. В настоящее время спасательные операции продолжаются», - сообщил Никлас Гусефф, руководитель местной морской спасательной службы.
Капитан судна заявил местной радиостанции Ålands Radio, что он уснул за штурвалом.
Правоохранительные органы также готовятся к реагированию на возможный разлив нефти, поскольку на борту судна находится шесть кубометров топлива.