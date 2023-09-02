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В Финляндии произошла авария с грузовым судном: капитан уснул за штурвалом

Аймур-Яан Кескель
, экономический журналист
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Грузовое судно. Фото иллюстративное.
Грузовое судно. Фото иллюстративное. Фото: Tom Fisk / Pexels

На Аландском архипелаге в Финляндии село на мель грузовое судно, капитан которого уснул за штурвалом, пишет финский национальный телерадиовещательный портал Yle.

По данным финской береговой охраны, грузовое судно длиной 50 метров перевозило зерно в порт Наантали на материковой части Финляндии.

На борту судна, помимо капитана, находились еще два члена экипажа. В результате инцидента никто не пострадал. Судно должно быть снято с мели.

«Причина аварии пока не известна и будет выяснена позднее. В настоящее время спасательные операции продолжаются», - сообщил Никлас Гусефф, руководитель местной морской спасательной службы.

Капитан судна заявил местной радиостанции Ålands Radio, что он уснул за штурвалом.

Правоохранительные органы также готовятся к реагированию на возможный разлив нефти, поскольку на борту судна находится шесть кубометров топлива.

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