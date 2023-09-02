В субботней программе Keskpäevatund на радио Kuku много внимания было уделено вопросам образования, а также говорилось об исследовании, объясняющем причины отъезда молодых эстонцев за границу. Ведущие Марек Страндберг, Хельдур Меэритс и Прийт Хыбемяги не оставили без внимания и скандал, разразившийся вокруг премьер-министра и нанесенный им ущерб репутации Каллас.

Говоря об образовании и школах в Эстонии, складывается впечатление, что всегда чего-то не хватает: школьников, учителей, денег или школьных зданий, - сказал Хыбемяги во вступительной части программы.