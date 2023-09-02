Шестимесячный Euribor вырос до самого высокого уровня за последние 15 лет, продолжат ли расти процентные ставки?

Euribor, ставка межбанковского денежного рынка, привязана к базовой ставке Европейского центрального банка (ЕЦБ), и колебания этой ставки влияют на значительную часть кредитов в еврозоне. Совет управляющих ЕЦБ установил процентную ставку по основным операциям рефинансирования на уровне 4,25%, маржинальную ставку кредитования - 4,50%, депозитную ставку - 3,75%, начиная со 2 августа.

Следующее заседание Совета управляющих состоится 14 сентября. Прогнозы аналитиков относительно будущего повышения ставки разнятся.

По мнению экономиста SEB Михкеля Нестора, дальнейшего повышения ставок не будет, а снижение ставки ожидается со второй половины следующего года. Представляя экономический прогноз банка, он отметил, что повышение процентных ставок, которое в последнее время заставило поволноваться людей, взявших в банке жилищные кредиты, скорее всего, закончится.

В результате к концу следующего года основная депозитная ставка банка прогнозируется на уровне 3%, что также является очень хорошим приближением к ставке Euribor, а к концу 2025 года процентная ставка достигнет 2,5%, что значительно ниже нынешнего уровня в 3,75%.

Однако в экономическом прогнозе Swedbank по-прежнему ожидается повышение процентных ставок в сентябре. «Мы ожидаем, что ЕК повысит ставку по депозитам еще на 0,25 процентного пункта до 4,0%. В то же время процентные ставки не будут оставаться высокими очень долго. Первое снижение ставки ожидается весной следующего года в связи с замедлением инфляции и слабостью экономики», - говорит главный экономист банка Тыну Мертсина.