В четверг шестимесячная ставка Euribor выросла до 3,987%. Последний раз базовые ставки по большинству эстонских кредитов на покупку жилья находились на подобном уровне осенью 2008 года.
Шестимесячный Euribor вырос до самого высокого уровня за последние 15 лет, продолжат ли расти процентные ставки?
Euribor, ставка межбанковского денежного рынка, привязана к базовой ставке Европейского центрального банка (ЕЦБ), и колебания этой ставки влияют на значительную часть кредитов в еврозоне. Совет управляющих ЕЦБ установил процентную ставку по основным операциям рефинансирования на уровне 4,25%, маржинальную ставку кредитования - 4,50%, депозитную ставку - 3,75%, начиная со 2 августа.
Следующее заседание Совета управляющих состоится 14 сентября. Прогнозы аналитиков относительно будущего повышения ставки разнятся.
По мнению экономиста SEB Михкеля Нестора, дальнейшего повышения ставок не будет, а снижение ставки ожидается со второй половины следующего года. Представляя экономический прогноз банка, он отметил, что повышение процентных ставок, которое в последнее время заставило поволноваться людей, взявших в банке жилищные кредиты, скорее всего, закончится.
В результате к концу следующего года основная депозитная ставка банка прогнозируется на уровне 3%, что также является очень хорошим приближением к ставке Euribor, а к концу 2025 года процентная ставка достигнет 2,5%, что значительно ниже нынешнего уровня в 3,75%.
Однако в экономическом прогнозе Swedbank по-прежнему ожидается повышение процентных ставок в сентябре. «Мы ожидаем, что ЕК повысит ставку по депозитам еще на 0,25 процентного пункта до 4,0%. В то же время процентные ставки не будут оставаться высокими очень долго. Первое снижение ставки ожидается весной следующего года в связи с замедлением инфляции и слабостью экономики», - говорит главный экономист банка Тыну Мертсина.
Аналитики Swedbank ожидают, что к концу года 6-месячный Euribor поднимется до уровня чуть выше 4%. Если процентные ставки начнут снижаться, то снизится и ставка Euribor, однако старший экономист Swedbank Лийз Эльмик считает, что заемщикам следует ожидать, что ставка Euribor останется в диапазоне 3-4% как в следующем, так и в последующих годах.
По мнению Swedbank, домохозяйства пока хорошо справляются с ростом процентных ставок. Хотя они и являются большими дополнительными издержками для экономики в целом, их негативное влияние на экономический рост меньше, чем влияние слишком быстрой инфляции.
Между тем Франсуа Виллеруа де Гальо, управляющий центральным банком Франции, заявил в пятницу, что процентные ставки Европейского центрального банка находятся вблизи своего пика. «Хотя центральные банкиры еврозоны открыты для возможности как повышения процентных ставок, так и сохранения их на текущем уровне на следующем заседании 14 сентября, мы очень близки к пику процентных ставок», - цитирует AFP слова Виллеруа, члена Совета по монетарной политике ЕЦБ.
В то же время он подчеркнул, что мы все еще далеки от того момента, когда можно будет начать думать об их снижении.
ЕЦБ начал повышать процентные ставки в июле прошлого года, пытаясь сдержать резкий рост инфляции. К настоящему времени они повышались восемь раз и достигли уровня 3,75%, самого высокого с 2001 года.