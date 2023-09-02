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Шестимесячный Euribor вырос до самого высокого уровня за последние 15 лет, продолжат ли расти процентные ставки?

Эркки Эрилайд
, экономический журналист
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В четверг 6-месячная процентная ставка по евро выросла до рекордной отметки за последние годы. В пятницу базовая ставка кредитования несколько снизилась.
В четверг 6-месячная процентная ставка по евро выросла до рекордной отметки за последние годы. В пятницу базовая ставка кредитования несколько снизилась. Фото: Madis Veltman

В четверг шестимесячная ставка Euribor выросла до 3,987%. Последний раз базовые ставки по большинству эстонских кредитов на покупку жилья находились на подобном уровне осенью 2008 года.

Euribor, ставка межбанковского денежного рынка, привязана к базовой ставке Европейского центрального банка (ЕЦБ), и колебания этой ставки влияют на значительную часть кредитов в еврозоне. Совет управляющих ЕЦБ установил процентную ставку по основным операциям рефинансирования на уровне 4,25%, маржинальную ставку кредитования - 4,50%, депозитную ставку - 3,75%, начиная со 2 августа.

Следующее заседание Совета управляющих состоится 14 сентября. Прогнозы аналитиков относительно будущего повышения ставки разнятся.

По мнению экономиста SEB Михкеля Нестора, дальнейшего повышения ставок не будет, а снижение ставки ожидается со второй половины следующего года. Представляя экономический прогноз банка, он отметил, что повышение процентных ставок, которое в последнее время заставило поволноваться людей, взявших в банке жилищные кредиты, скорее всего, закончится.

В результате к концу следующего года основная депозитная ставка банка прогнозируется на уровне 3%, что также является очень хорошим приближением к ставке Euribor, а к концу 2025 года процентная ставка достигнет 2,5%, что значительно ниже нынешнего уровня в 3,75%.

Однако в экономическом прогнозе Swedbank по-прежнему ожидается повышение процентных ставок в сентябре. «Мы ожидаем, что ЕК повысит ставку по депозитам еще на 0,25 процентного пункта до 4,0%. В то же время процентные ставки не будут оставаться высокими очень долго. Первое снижение ставки ожидается весной следующего года в связи с замедлением инфляции и слабостью экономики», - говорит главный экономист банка Тыну Мертсина.

Аналитики Swedbank ожидают, что к концу года 6-месячный Euribor поднимется до уровня чуть выше 4%. Если процентные ставки начнут снижаться, то снизится и ставка Euribor, однако старший экономист Swedbank Лийз Эльмик считает, что заемщикам следует ожидать, что ставка Euribor останется в диапазоне 3-4% как в следующем, так и в последующих годах.

По мнению Swedbank, домохозяйства пока хорошо справляются с ростом процентных ставок. Хотя они и являются большими дополнительными издержками для экономики в целом, их негативное влияние на экономический рост меньше, чем влияние слишком быстрой инфляции.

Между тем Франсуа Виллеруа де Гальо, управляющий центральным банком Франции, заявил в пятницу, что процентные ставки Европейского центрального банка находятся вблизи своего пика. «Хотя центральные банкиры еврозоны открыты для возможности как повышения процентных ставок, так и сохранения их на текущем уровне на следующем заседании 14 сентября, мы очень близки к пику процентных ставок», - цитирует AFP слова Виллеруа, члена Совета по монетарной политике ЕЦБ.

В то же время он подчеркнул, что мы все еще далеки от того момента, когда можно будет начать думать об их снижении.

ЕЦБ начал повышать процентные ставки в июле прошлого года, пытаясь сдержать резкий рост инфляции. К настоящему времени они повышались восемь раз и достигли уровня 3,75%, самого высокого с 2001 года.

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